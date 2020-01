Matějovský se ještě vrátí, věří Weber. Prozradil náhradu za Komličenka | iSport.cz

Jasná záležitost: Mladá Boleslav na Malta Cupu 2020 rozdrtila Dunajskou Stredu 5:0 a se Zbrojovkou Brno si zahraje pondělní finále. Na všech ze středočeského klubu však byl vidět smutek ze zranění Marka Matějovského. Kapitán si přetrhl achilovku a pravděpodobně se brzy odletí léčit do Čech. Otázkou je, zda se 38letý fotbalista ještě vrátí na ligové trávníky. „Navrhoval bych mu to ještě zkusit, věřím, že se vrátí,“ podotýká kouč Jozef Weber. Upřímně pak komentuje i záležitost s přestupem Nikolaje Komličenka do Dynama Moskva.

Pohodlně jste vyhráli 5:0, ale vše kazí zranění Marka Matějovského, že?

„Je to samozřejmě obrovská nepříjemnost, ale patří to k fotbalu, nedá se nic dělat. Mára je silný a já věřím, že se brzy vrátí k nám. Ale když to otočím: je to šance pro další hráče.“

Kvalitou stále patří mezi nadstandardní hráče, ale bude se mu chtít ještě v osmatřiceti vracet?

„Věřím, že jo. Je to Boleslavák, a i když nejsem majitel klubu, tak věřím, že Mára tam bude v nějaké funkci doživotně. A jestli má trénovat dorost, nebo být vedoucí mužstva, nebo to ještě zkusit, tak já bych mu navrhoval to zkusit. On se nemusí nikam vracet, nemusí nikam odcházet. My budeme všichni připraveni mu maximálně pomoct v návratu, pokud bude chtít. Ale znovu opakuji: jsem přesvědčený, že bude.“

Kde bude víc chybět? V šatně, nebo na hřišti?

„V šatně bude, doufám, že se mu nestalo nic tak špatného, aby v ní nebyl. (úsměv) Na hřišti se ho pokusíme nahradit.“

Kým?

„Dlouhodobě jsme stáli o Budínského, bojovali jsme o něj a připravovali se na to, aby v nějakém horizontu nahradil Máru Matějovského.“

A jak nahradíte Nikolaje Komličenka, který přestoupil do Dynama Moskva?

„Máme Klímu, Wágnera a měl by přijít ještě jeden útočník. Navíc ještě máme Ladru, který měl menší zdravotní problém. Říkal jsem klukům jednu věc: než jsem přišel do Boleslavi, byl Komli třetí náhradník. Před ní, byli Golgol a Magera, ale on se vypracoval. Není to tak, že by Boleslav kupovala hvězdy. Je tedy i na nich, aby částečně Komličenka nahradili, protože pro ně se ten prostor – samozřejmě pokud by odešel – otevře. Mohou být třeba taky slavní. I proto je to soustředění, abychom zkoušeli a obstáli v té zkoušce.“

Tlačil jste na vedení po odchodu Murise Mešanoviče, aby ho nepouštělo?

„Netlačil, protože s Komlim mám nadstandardní vztah, a už v létě jsme ho nějakým způsobem přemlouvali. Já jsem byl rád, že to pojal, jak to pojal, jemu bylo zahraniční angažmá přislíbeno, teď se rýsuje opravdu velký kontrakt a byl bych sobec, kdybych mu v tom bránil. My mu to přejeme, a pokud to dopadne, tak to pro Boleslav bude velká událost. Trochu smutná, ale to už je fotbalový život.“

Říkal jste, že budete hledat mladé hráče, aby nahradili ty odcházející. Jak do toho zapadá Tomáš Wágner?

„V létě jsme ho kupovali místo Komliho. Možná jsem víc mluvil o Murisovi, ale většinu sezony jsme hráli na dva útočníky. Když bude Wagi sekat latinu, bude hrát, ale taky může hrát dvojice Klíma, Ladra. Tihle dva plus Pech patří do generace, která by měla dozrát.“

Wágner ale podzim neměl ve Zlíně moc dobrý, jak ho oživit?

„Když budu upřímný, v létě přicházel, protože jsme si mysleli, že odejde Komli, a dost se to na něm podepsalo. Navíc nepřišel úplně dobře připravený, protože v Karviné měl nějaké zranění, vytahovali mu tam dráty. Když Komli zůstal, těžko to kousal a angažmá ve Zlíně mu nevyšlo. To je pravda. Ale znám ho a o to víc teď věřím, že se dobře připraví a nahradil Komliho, pokud by odešel. Napište tam to slovo pokud, aby z toho nebyl nějaký titulek.“ (úsměv)

A k tomu teda ještě věříte v posilu do útoku?

„Určitě.“

Jde o Tomáše Zajíce.

„Ano, je to on.“