Trpišovský: Součkův přestup? Tomáš se směje víc než dřív. Chválil Oscara | iSport.cz

O Součka se zajímají Monaco, Brighton nebo West Ham. Bojíte se, že o něj přijdete?

„Situaci vnímám, zájem o něj je dlouhodobý a přidávají se další kluby. Pro nás by to byl citelný zásah po všech stránkách. Tomáš je kapitán, nejlepší střelec a dlouhodobě nejlepší hráč klubu. S možností, že by odešel, dlouhodobě počítáme. Ze sportovního hlediska by to bylo velké oslabení. Ovšem má na to morální právo. Ve chvílích, kdy jsme potřebovali, tak tu vždycky předtím zůstal. Pokud by odešel, všichni mu to budeme přát. Podobně jako Škoďákovi (Milanu Škodovi). Když odejde, budu hodně smutný, protože vím, co by to pro nás sportovně znamenalo, na druhou stranu mu to budu přát.“

Bavíte se s ním o možném přestupu a o klubech, které se o něj zajímají?

„Občas o tom něco prohodíme. Já z něj samozřejmě hlavně lámu, jestli zůstane, nebo odejde. Tím, že se známe dlouho a už na Viktorce Žižkov jsme spolu nějaké věci řešili, tak se o tom občas pobavíme. Řekneme si něco o tom týmu, který má o něj zájem, jestli by tam zapadl, jací jsou tam hráči. Spíš je to takové kamarádské povídání. Dřív jsem mu říkal, že je ještě čas, aby odešel. Teď už je doba, kdy se musí rozhodnout on sám. Dřív jsme byli přesvědčení, že v budoucnu přijdou lepší nabídky a že pro svůj sportovní vývoj potřebuje dozrát. To splnil, teď je to vyloženě na něm.“

Neargumentujete třeba mistrovstvím Evropy?

„Už neargumentuju ničím. Dřív ano, kdy jsem mu říkal, že by v tom týmu třeba neměl takové postavení. Nebo by nešel za tolik peněz. Myslím, že Slavii i jemu se to vyplatilo. Teď už to necháváme na něm. Samozřejmě budu šťastný, když bude dál ve Slavii. Všichni víme, že je to klíčový hráč a že bez něj bychom těžko dosáhli úspěchů, jakých jsme dosáhli. On si musí vyhodnotit, jestli nastal správný čas na odchod. Samozřejmě EURO je pro něj citlivé, ale nechci mluvit za něj. On je chytrý kluk, má to v hlavě srovnané. Je dost chytrý na to, aby si to rozhodl sám.“

SESTŘIH: Slavia - České Budějovice 3:3. Sešívaní opět nevyhráli

Jak se na něm celá situace projevuje?

„Přijde mi, že se směje víc než dřív. Je takový rozesmátý. On toho normálně moc nenamluví, teď se hodně usmívá. Nevím, jestli se usmívá proto, že se se mnou loučí, nebo že mi chce říct, že zůstane (úsměv). Ale hrozně vyrostl, nejen fotbalově, ale i mentálně. Myslím, že i teď v zápase na něm bylo vidět, že má čistou hlavu. Je výhoda, že i když tu zůstane, bude šťastný. Vybírá ze dvou dobrých cest. Bodejť by se neusmíval (úsměv).“

Odcestuje s týmem ve středu na herní soustředění do Portugalska?

„Na to neumím odpovědět.“

Odpočítáváte dny a hodiny do konce přestupového okna ještě intenzivněji než dřív?

„Odpočítávám je hodně usilovně. Já se většinou řídím zápasy, takže vím, kdy je víkend a středa. Ale když se mě někdo zeptá, tak většinou nevím, co je za den a jaké je datum. Musím říct, že v poslední době přesně vím, kolikátého je. Po dlouhé době vnímám, co je za den.“

Jak to vypadá s příchodem mladého stopera Davida Zimy z Olomouce?

„Nemám žádné nové zprávy. Jsme s ním v kontaktu, byli bychom rádi, kdyby přišel co nejdřív, ale vím, že ta jednání jsou komplikovaná. Vím, že on má velký zájem sem jít. Ale záleží na Olomouci, je to její hráč. Co mám nejčerstvější zprávy, bylo jednání před dvěma dny, trošku se to zase přiblížilo, ale celková dohoda je ještě daleko. Ale je to otázka spíš na Honzu Nezmara (sportovní ředitel).“

S Českými Budějovicemi jste hráli ve druhém přípravném zápase 3:3. Jak jste byl spokojený?

„Řekl bych, že jsme podali výrazně lepší výkon než ve středu proti Ústí (0:1), běžecky a hlavně směrem do ofenzivy. Dali jsme tři góly, měli jsme další šance a spoustu možností ze stran, které jsme bohužel nevyřešili dobře finální přihrávkou. Na druhou stranu jsme dostali tři góly. Ale od toho přípravné zápasy jsou, aby se hrálo nahoru dolů. Udělali jsme velké chyby vzadu, které soupeř potrestal.“

Zajímavě se jevil Oscar. Co říkáte na jeho výkon?

„Myslím, že to byl v zápase náš nejlepší hráč. Nejen proto, že dal gól, ale celkovým fotbalovým projevem. Výborně ovládal míč. Sice nastoupil na postu, na kterém dlouho nehrál, ale v české lize jako křídlo začínal. Posunuli jsme ho tam trochu z nouze, ale chtěli jsme ho vidět hrát celý zápas. Naplno ukázal potenciál, který v něm je.“