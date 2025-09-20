Předplatné

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Letenští otočili šlágr, Birmančevič rozhodl z penalty
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
Zklamání Adolfa Šádka s Miroslavem Koubkem po porážce na Spartě
Brian Priske se po zápase raduje s Filipem Panákem
Gólová radost Veljka Birmančeviče
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
Zklamaní hráči Plzně na děkovačce s fanoušky
Zklamání Adolfa Šádka s Miroslavem Koubkem po porážce na Spartě
Fotbalisté pražské Sparty ve šlágru 9. kola první ligy porazili doma po obratu Plzeň 2:1. Všechny góly padly až po změně stran. Viktoria vedla na vyprodané Letné po brance Matěje Vydry, za domácí krátce nato srovnal John Mercado. V 76. minutě dostal plzeňský Vydra červenou kartu a z nařízené penalty rozhodl Veljko Birmančevič.

Letenští se posunuli do čela neúplné tabulky o bod před Jablonec a o dva body před Slavii, obhájce titulu z Edenu má ale k dobru nedělní zápas v Liberci. Sparťané porazili Plzeň v nejvyšší soutěži po pěti utkáních. Západočeši již popáté v ligové sezoně ztratili body a na čtvrtém místě se jim znovu vzdálilo úplné čelo tabulky. Pro Plzeň šlo o generálku na čtvrteční úvodní zápas hlavní fáze Evropské ligy v Budapešti proti Ferencvárosi.

Spartě opět chyběl mimo jiné zraněný kapitán Haraslín, aspoň na lavičku se po uzdravení vrátili Kadeřábek a Ševínský. První větší akce se zrodila po čtvrthodině, kdy sparťan Sörensen našel za obranou Patrika Vydru, jehož střelu ale obětavým skluzem včas zblokoval na roh stoper Jemelka. O chvíli později Rrahmaniho ránu z úhlu zastavil gólman Jedlička.

Zahrozila i Plzeň. Adu postupoval sám na branku, jenže Vindahl domácí tým podržel. Rrahmaniho placírku na zadní tyč pak Jedlička bez problémů pokryl, na opačné straně gól Viktorie neplatil kvůli ofsajdu. Panák poté pobídl nákopem Rrahmaniho, jenže zakončení kosovského reprezentanta vyběhnutý Jedlička vyrazil na roh.

Článek pokračuje pod grafikou

Po přestávce Rrahmani patičkou po rohu zakončil vedle. V 53. minutě se ujala vedení Plzeň. Memič odcentroval do vápna, hostující kapitán Vydra se hlavou opřel do míče a nedal Vindahlovi šanci. V ligové sezoně skóroval již pošesté, čímž se v čele tabulky kanonýrů osamostatnil od Rrahmaniho a jabloneckého Chramosty.

Domácím trvala odpověď jen tři a půl minuty. Birmančevičův lob vrátil sparťan Vydra hlavou před branku a Mercado v pádu skóroval. V dresu Sparty se dočkal první soutěžní trefy po srpnovém příchodu.

Obrat měl na kopačce Birmančevič, jeho dělovku však Jedlička vyrazil na břevno. Souarého střelu zpoza šestnácky na opačné straně vytáhl Vindahl, jenž vzápětí vychytal z úhlu i Adua. Durosinmiho obstřel zase skončil vedle.

V 74. minutě plzeňský Vydra fauloval ve vápně Preciada a hlavní sudí Radina nařídil pokutový kop. Po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů navíc hostujícího kapitána poněkud nečekaně rovnou vyloučil.

Birmančevič se z penalty nemýlil. Srbský reprezentant se zapsal mezi střelce ve třetím kole po sobě a celkově počtvrté v ročníku nejvyšší soutěže. V předkolech Konferenční ligy k tomu přidal další tři góly. V závěru střídající sparťané Ryneš ani Kuchta krátce po sobě nepropálili z úhlu Jedličku.

Sparta doma v lize vyhrála všech pět zápasů v sezoně a s 15 z celkových 22 bodů je tam nejlepším týmem tabulky. V součtu s evropskými poháry na svém stadionu v ročníku zvítězila i v osmém soutěžním utkání. Plzeň ztratila body potřetí z posledních čtyř venkovních ligových duelů.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

