Mynář straší mocí. Jak Zemanův kancléř v tichosti lobbuje za Slovácko? | iSport.cz

Deník Sport žádal Mynáře o rozhovor, chtěl s ním probrat nabízející se fotbalová témata. Kancléř ale nabídku ve vší slušnosti odmítl. „Těší mě váš zájem, děkuji za nabídku, nicméně vás budu muset odmítnout. Myslím, že můj vliv ve fotbale přeceňujete,“ odpověděl. Přesto byl v našem žebříčku TOP 50 nejmocnějších lidí ve fotbale zařazený na šestačtyřicáté místo. Do výběru se dostal poprvé. Patří tam.

A to navzdory tomu, že zasvěcení se shodují, že Mynář opravdu nijak netlačí na pilu. Aktivně se do pomoci Slovácku nepouští, nicméně pokud ho v klubu požádají o službu, nemá problém věci uchopit do svých rukou. Pak umí být přímočarý a jít si tvrdě za svým cílem. A tak to mělo být i v případě odchodu Patrika Hellebranda.

Šlo o navýsost delikátní akci. Na jedné straně Mynář, na druhé Jaroslav Tvrdík. Dva společníci z vysoké politiky napojení na čínský byznys, extrémně zdatní vyjednavači, kteří jsou zvyklí si vždy prosadit svou. Tady však ega