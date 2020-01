Slavia chce Zimu, už nabízí 30 milionů! Částka odpovídá zájmu, tvrdí Nezmar | iSport.cz

Slavia vyšponovala svůj zájem o olomouckého stopera Davida Zimu (19) na absolutní hranu. Ladislav Takács by se měl totiž po odchodu Tomáše Součka přesunout do zálohy, takže vznikne díra uprostřed obrany. Původně Sigmě podle našich informací nabízela 12 milionů korun, pak dvojnásobek a teď už 30 plus další procenta! Ideální scénář? Aby teenager za mistrem přiletěl co nejdřív do Portugalska. „Máme opravdu velký zájem,“ přiznává webu iSport.cz sportovní ředitel Jan Nezmar.

Blížící se megalomanský přestup Tomáše Součka do West Hamu United zřejmě ještě zahýbe slávistickým kádrem. Novinkou je stažení útočníka Petara Musy z Liberce, jenž ve středu s Pražany nakonec odletí na herní soustředění do Portugalska, a vylepšená nabídka za Davida Zimu.

Na začátku ledna posílala Slavia do Olomouce za 19letého stopera 12 milionů korun, nyní zní nabídka následovně: 30 milionů + další procenta z případného dalšího přestupu, což je za mladíka se 156 ligovými minutami slušný ranec. Ještě větší než za Patrika Hellebranda, který stál 23 milionů.

„Náš zájem o Davida Zimu je tak velký, že jsme ochotni převzít veškerá rizika spojená s vývojem hráče,“ popisuje sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Co tím konkrétně myslí? „Vzhledem k současné pozici a situaci jde o velmi nadstandardní částku, kterou bychom zaplatili už teď. Navíc by Olomouc participovala na jeho kariérním vývoji, kterému věříme a který máme podložený například nedávným případem Alexe Krále. Pro kluby jako Olomouc nebo Teplice je to významná záležitost,“ dodává.

Severočeši dostali za Králův následný přestup do Spartaku Moskva ještě několikanásobek toho, co původně od Slavie. Podobnou motivaci nyní lídr FORTUNA:LIGY nabízí Sigmě.

Zima se na začátku přípravy vyjádřil, že by slávistickou výzvu rád využil, nakonec však odletěl s Hanáky do Turecka, kde byl včera u výhry 2:0 nad Orenburgem.

Slavia na herní soustředění do Portugalska odlétá ve středu a Zimu by ve svém kádru chtěla mít co nejdřív. Ideálně ještě před sobotním zápasem s dánským Aarhusem, aby byl letošní maturant zabudováván do sestavy co nejdříve po bok Ondřeje Kúdely.

Byť má Zima zatím téměř nulové zkušenosti s dospělým fotbalem, trenér Jindřich Trpišovský v něm vidí hráče s obrovským potenciálem, který by sbíral další minuty již na jaře.

Pro Sigmu by šlo o druhý velmi úspěšný prodej v této zimě, protože už dřív přestoupil záložník Jakub Plšek do maďarského Puskáse za 14 milionů korun. Zájem byl o dalšího stopera Václava Jemelku, za nějž kazašský Kajrat Almaty nabízel podobnou částku jako za Zimu.

Trpišovský kvituje setrvání Nezmara. Ze Sigmy chce talentovaného Zimu