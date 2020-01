Tomáš Souček do West Hamu. Jak se rozloučil se Slavií? | iSport.cz

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • Pavel Mazáč / Sport

Ve Slavii vyrostl. Kromě hostování ve Viktorii Žižkov a Slovanu Liberec je s ní spojená celá jeho dosavadní kariéra. Tomáš Souček nyní potřetí červenobílé opouští, minimálně na půl roku míří do vysněné Premier League, v případě záchrany ligy dojde na úplný přestup do West Hamu. Se Slavií se rozloučil v dojemném videu, které „sešívaní“ zveřejnili na svých sociálních sítích. Objasnil zároveň, proč si vybral právě „kladiváře“. „Chci si prožít svůj sen. Faktory pro odchod tak převážily i skutečnost, že odcházím z milované Slavie," uvedl pro klubový web .

Tomáš Souček, rodák z Havlíčkova Brodu, pomohl Slavii jako lídr k dvěma mistrovským titulům, k dvěma prvenstvím v MOL Cupu, účasti v základní skupině Ligy mistrů i postupu do čtvrtfinále Evropské ligy.

Čtyřiadvacetiletý defenzivní záložník, o kterého usilovalo několik evropských celků, se rozhodl pro přesun na další úroveň. Dohodl se na smlouvě s West Hamem United. Do aktuálně 17. celku Premier League míří na půlroční hostování za cca 115 milionů korun, které je doplněné povinnou opcí v případě, že se „kladiváři“ udrží v nejvyšší anglické soutěži. Pak by do Slavie putovalo zhruba dalších 420 milionů korun.

Souček je odchovancem Slavie a klub opouští po dlouhých čtrnácti letech, během nichž strávil mimo klub jen půl roku na hostování ve Viktorii Žižkov a stejný časový úsek ve Slovanu Liberec. „Ahoj slávisti, moc děkuji za ty roky, co jsem ve Slavii působil. Byly to krásné časy, ale teď věřím, že je ten pravý čas jít zkusit novou výzvu,“ uvedl Souček ve videu, ve kterém se loučí se Slavií a jejími fanoušky.

🔀 | Tomáš Souček odchází na hostování s opcí do anglického @WestHam! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #dikysuku



Tomáši, díky za vše a hodně štěstí! 🤞



📰 INFO ➡️ https://t.co/ZGGQjx0BVp pic.twitter.com/HEGQ0dFQNz — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 29, 2020

„Věřím, že mi budete držet palce, protože já vám je budu držet od prvního dne. Věřím, že kluci to zvládnou dotáhnout tam, kam všichni chceme. Přeji hodně štěstí, budu na vás vzpomínat a věřím, že se jednou potkáme,“ dodal nyní již bývalý kapitán Slavie.

V červenobílém dresu stihl Souček odehrát 158 soutěžních zápasů, ve kterých nastřílel 40 gólů a přidal 15 asistencí. „Byl jsem ve Slavii strašně šťastný. Říkal jsem si, co může být ještě lepšího. Hraní za ni mi umožnilo prorazit do nároďáku a nemohl jsem být po fotbalové a osobní stránce šťastnější," konstatoval Souček.

Vyskytla se ale nová výzva v podobě přesunu do klubu z Premier League. „Nabídek bylo více. Jsem rád, že o mě byl zájem. Na druhou stranu bylo rozhodování o to složitější. Probrali jsme vše s manažerem a rodinou a došli jsme k závěru, že nastal pravý čas zkusit si cizinu, zvlášť když se jedná o anglickou ligu, kterou mám odmala nejradši."

Co také přispělo k finálnímu rozhodnutí? „West Ham je pro mě tradiční klub s historií, je to v Londýně, mají krásný stadion. Zároveň hrát v tomto týmu je obrovská výzva. Dal jsem před sebe pro a proti a rozhodl se, že chci výzvu v podobě West Hamu přijmout. Chci si tím prožít svůj sen. Faktory pro odchod tak převážily i skutečnost, že odcházím z milované Slavie,“ objasnil, jak se rozhodoval pro odchod do West Hamu.