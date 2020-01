Premiant v cizích botách i Hancko vpravo. Co ukázal další test Sparty? | iSport.cz

Byla to akce kulový blesk. Talentovaný křídelník Daniel Horák si začátkem týdne pobalil v Praze věci a vyrazil směr Marbella, aby se zapojil do přípravy s prvním týmem. Devatenáctiletému mladíkovi ovšem nedorazily kufry, do čtvrtečního přípravného duelu tak musel nastoupit ve vypůjčených kopačkách od Adama Karabce. Přesto se na hřišti neztratil, z levého křídla předvedl několik zajímavých náběhů a centrů.

Vlna mladíků v akci

Adam Karabec, šestnáct let. Daniel Horák, devatenáct let. Jan Fortelný, jednadvacet let. Sparťanští talenti dostali pořádně zabrat, duel s technicky velmi silným soupeřem absolvovali kompletní. Zatímco do šedesáté minuty dokázali držet krok a především Fortelný s Karabcem ukázali řadu světlých momentů, v závěru jim viditelně došly síly. Všichni tři každopádně naznačili potenciál směrem do budoucna.