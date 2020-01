Odhodlaný Zahustel už maká: Věřím, že na Spartu mám. Chci se vrátit! | iSport.cz

PŘÍMO Z TURECKA | Ve Spartě ho fanoušci po špatných výkonech vypískávali. Stal se pro ně symbolem, na kterém si vybíjeli svou frustraci z výkonů týmu. Ondřeje Zahustela (28) to sebralo, trápil se. V těžkých dobách nebyl vždy stoprocentním profíkem, do toho si poranil koleno. „Teď si chci tady vyčistit hlavu. Neskládám zbraně,“ říká krajní obránce či záložník v rozhovoru pro iSport.cz na soustředění Slovácka v Turecku.

V Uherském Hradišti bude do konce sezony hostovat, ve čtvrtek dopoledne odehrál proti Šachtaru Doněck svůj první zápas. (0:1) „Když sedm měsíců nehrajete, je to těžké. Bude potřebovat herní praxi, ta je pro něj důležitá. Jsou tam ještě velké rezervy. Teď je zatavený, vidím to v tréninku. Chce to trošku trpělivost a čas,“ hodnotil kouč Martin Svědík, jenž si Zahustela do týmu přál.

Zvládáte obávané fyzické dávky kouče Martina Svědíka?

„Příprava je určitě náročná. Vynechal jsem i poslední týden ve Spartě kvůli potížím s lýtkem. Nohy jsou těžké, ale na to se nemůžu vymlouvat. Hlavně si myslím, že to bude trénink od tréninku a zápas od zápasu lepší. Musím nasbírat herní kondici. Sedm měsíců jsem byl mimo, je to znát.“

Co vám ukázal duel se Šachtarem Doněck?

„Bylo vidět jednoznačné držení balonu na jejich straně. Zápas měl Šachtar pod kontrolou. Pro nás to bylo těžké, zbytečně jsme ztráceli míče a pak i síly. Hodně jsme běhali bez balonu. Je hrozná škoda dostat gól z naší standardky. To se nesmí stávat. Uhrát s takovým týmem 0:0 by byl cenný výsledek.“

Do jakého týmu jste přišel?

„Jsou tu šikovní kluci. Tým je pracovitý. Hraje se úplně jiným stylem, než jsem byl zvyklý ve Spartě. Musím si na to zvyknout. Tohle byl můj první zápas. Proti Šachtaru asi nemůžeme napadat, to by nás hned rozebrali a chodili do otevřené obrany. Sparta chce být dominantní na míči. Slovácko hraje na rychlé brejky. To mi může vyhovovat. Mám rád náběhy za obranu.“

Proč jste hrál v záloze?

„Trenér mě chtěl zkusit na pravé záloze, kde jsem čtyři roky nehrál. Počítal se mnou do obrany, ale kvůli zranění Kalabišky se to zatím změnilo. Ještě v sobotu večer mi volal, že mě bude zkoušet v záloze. Myslím, že si zahraju i v obraně. Kam mě trenér dá, tam budu hrát.“

Prý jste prohlásil, že se ve Slovácku trénuje tvrději než ve Spartě.

„Trénuje se tady jinak. Nechci říct, jestli víc nebo míň. Každý trenér má své metody.“

Chtěly vás hodně i Teplice, že?

„Trenér Hejkal mi párkrát volal. Známe se ještě ze Sparty. Ale první zájem přišel od Slovácka. Byli jsme víceméně dohodnutí a nechtěl jsem klub podrazit. Ještě se objevila nabídka z Polska od trenéra Lavičky. (Slask Wroclaw) Dost jsem ji zvažoval, ale rozhodl jsem se takto a věřím, že je to dobrý krok.“

Přemlouval vás některý z hráčů, ať vezmete tohle angažmá?

„Míša Kadlec mi občas zavolal, pobavili jsme se. To byl jediný hráč, se kterým jsem byl v kontaktu.“

Jak jste nesl vaši situaci ve Spartě? Je pravda, že jste byl dost zlomený negativními ohlasy fanoušků?

„Většina lidí si myslí, že jsem byl zlomený… Jasně, nebylo to příjemné. Ale snažil jsem se s tím poprat. Vracel jsem se po zranění, po nějakých patáliích. Vím, že sparťanský fanoušek má ty největší nároky. Uznávám, že jsem nehrál tak, jsem měl. Ani já jsem nebyl spokojený. Fanoušci mi to dávali sežrat.“

Stal jste se jakýmsi hromosvodem jejich naštvání na výkony týmu…

„Možná to tak i vypadalo. A psalo se to. Nebral jsem se jako hromosvod. Holt si vybrali mě, a jak už jsem říkal, důvod měli. Nepodával jsem adekvátní výkony. Vím o tom. Asi i zaslouženě si vybrali mě. Teď si chci tady vyčistit hlavu a vrátit se do herní pohody.“

Vrátil byste se na Letnou?

„Určitě. Nejsem typ, který skládá zbraně a něco vzdává. Ve Spartě mám ještě na rok a půl platnou smlouvu. V létě se tam chci vrátit. Věřím, že na Spartu mám. Poperu se o to.“

