Slovácko podlehlo ukrajinským mistrům, Baník otáčel na Maltě | iSport.cz

O výhře ukrajinských šampionů proti Slovácku rozhodl Viktor Kovalenko. „Byla to velice kvalitní prověrka. Kvalitou byli jinde, ale snažili jsme se jim co nejvíce vyrovnat. Bohužel jsme dostali smolný gól po naší standardce. Do ligy nás to připravilo dost,“ řekl pro klubový web gólman Slovácka Matouš Trmal.

Odpolední utkání šestého celku české ligy s bulharským celkem Veliko Tarnovo bylo zrušeno.

Karviná na soustředění v Turecku ve třech zápasech dvakrát prohrála a jednou remizovala. „Dobrý zápas s mistrem Severní Makedonie. První půle byla oboustranně vyrovnaná a téměř bez šancí. Po změně stran jsme si my i soupeř připsali po jedné nebezpečné šanci, ale skóre se neměnilo. Pozitivem utkání je návrat Bukaty s Bolkem a celkově s týmovým výkonem jsme byli v tomto utkání spokojeni,“ uvedl asistent trenéra Petr Mašlej.

Baník vyhrál v přípravě po čtyřech prohrách. Ostrava sice od 24. minuty prohrávala, ale Ondřej Šašinka, Tomáš Smola a David Buchta obrátili skóre. Za Slezany poprvé nastoupila nová posila z Liberce záložník Roman Potočný.

„Do desáté minuty jsme měli asi šest zakončení, ale pak jsme polevili a museli to otáčet. O poločase jsem musel hodně zvednout hlas. Druhý poločas byl lepší, nedali jsme ještě penaltu. Ani soupeř nebyl špatný. Jsme samozřejmě rádi za vítězství,“ prohlásil kouč Slezanů Luboš Kozel.

Přípravné fotbalové utkání na Maltě:

Ostrava - Birkirkara 3:1 (1:1)

Branky: 27. Šašinka, 54. Smola, 88. Buchta - 24. Mbong.

Přípravné fotbalové utkání v Turecku:

Karviná - Škendija Tetovo 0:0

Přípravné fotbalové utkání v Beleku (Turecko):

Slovácko - Šachtar Doněck 0:1 (0:0)

Branka: 56. Kovalenko.