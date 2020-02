Hoftych o kartách, Musovi a práci v Liberci: Karl mě nutí přemýšlet jinak | iSport.cz

Vezmeme hráče, posuneme ho a prodáme. Takto to v Liberci chodí. Docela drsně to teď v zimě poznává kouč Pavel Hoftych. Ale nehroutí se, není ten typ. Trenéřina ho znovu chytla. „Mě baví fotbal v jeho podstatě. Komunikace, dennodenní změna. Viz Petar Musa, kdy musíte reagovat na něco, s čím jste vůbec nepočítal,“ líčí v rozhovoru pro iSport Premium na soustředění v Turecku.

Počítal jste s odchody Romana Potočného a Petara Musy?

„S Romanem to bylo reálné. Věděli jsme, že o něj bude zájem, sám se chtěl posunout do jiného klubu i za lepšími financemi. Ohledně Petara Musy skončila v prosinci jednání se Slavií, jestli se tam vrátí anebo ne. Mysleli jsme si už, že zůstane u nás. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Už se s námi chystal k odjezdu a během hodiny si ho Slavia stáhla. Ale to je fotbalový život.“

Máte náhrady?

„Částečně i proto jsme dělali Rondiče, abychom měli alternativu do útoku, kdyby se Petar třeba zranil. Momentálně máme jeho a Kuchtu. Chtěli bychom ještě přivést dalšího hráče s perspektivou pro Liberec anebo hráče na hostování, který nám ale okamžitě pomůže. Už máme pár tipů. Naštěstí nejsem první nárazová vlna jako v Trnavě, kde jsem musel odrážet ataky manažerů, kteří posílají desítky jmen. Momentálně se díváme spíš po cizincích.“

Může Musa okamžitě pomoct Slavii?

„Petar má opravdu veškeré předpoklady pro velký fotbal. Momentálně i na úrovni Slavie a do budoucna může udělat další posun.