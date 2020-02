Hašek: místo Haify sparťanské béčko, Mandjeck vyvrací divokou teorii | iSport.cz

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Martin Hašek poté, co rozhodčí jeho gól neuznal • Barbora Reichová / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Z přestupu Martina Haška ze Sparty do Maccabi Haifa sešlo • Barbora Reichová / Sport

Kdyby všechno probíhalo podle původního plánu, byl už Martin Hašek oficiálně hráčem Maccabi Haifa. Čtyřiadvacetiletý záložník se ovšem snažil z budoucího zaměstnavatele vymámit vyšší gáži a tvrdě narazil. Místo podpisu dlouholetého kontraktu se proto vrátil do Prahy a opět se připojil ke sparťanskému béčku.

Ještě den po definitivním pádu transferu je Hašek se svým příběhem pořádně v kurzu. Některá izraelská média dokonce přišla s naprosto bizarní informací, že to měl být Georges Mandjeck, spoluhráč z Letné, kdo Haška nabádal, aby si v klubu řekl o větší peníze. Údajně proto, aby se přestup nedokončil a do Haify tak mohl zamířit on sám...

„Rád bych všem novinářům v Izraeli vzkázal: až budete chtít příště mluvit mým jménem, tak se mě nejdřív zeptejte, co jsem Martinovi opravdu řekl. Slyšel ode mě pouze to, že je Maccabi Haifa nejlepším klubem v zemi. Nic víc, nic míň,“ ohradil se proti falešným informacím Mandjeck na sociálních sítích.

Hašek každopádně zůstává smluvně vázán v největším tuzemském klubu. Se Spartou má smlouvu ještě na rok a půl. Co bude dál? V tuhle chvíli je vysoce pravděpodobné, že zbytek rozjetého ročníku stráví v třetiligovém béčku. Zdá bude „připuštěn“ i do soutěžních zápasů, to ukáže až čas.

Podle informací deníku Sport totiž klub na rebelujícího záložníka neregistruje žádnou nabídku. Ve většině evropských lig už je zimní přestupové okno zavřené, Hašek tak má vysoce omezené možnosti. Zcela vyloučit nelze ani přesun v rámci české ligy, ten si však lze představit jen těžko. Ať už z pohledu finančních nákladů transferu či samotné Sparty, která určitě nemá zájem posilovat konkurenci.

Jako sci-fi se v tuhle chvíli jeví varianta, že by byl Hašek kooptován zpět do prvního týmu. Hráči během soustředění ve Španělsku poslali vedení jasný vzkaz, že nespokojeného záložníka, jenž s klubem odmítl do Marbelly odcestovat, mezi sebou nechtějí.

Hašek tak sám sebe vehnal do pasti. A moc únikových cest se mu neotevírá.