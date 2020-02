Hašek? Pro mě nepochopitelné, říká Rosický. Kádr ještě není uzavřený | iSport.cz

Skončit na druhé příčce a získat MOL Cup. To je hlavní cíl, který vytyčil sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický trenéru Václavu Jílkovi a jeho mužstvu. Někdejší geniální záložník nepochybuje o tom, že to v silách mužstva kolem kapitána Bořka Dočkala je. „Týmu naprosto věřím. Kluci jsou dobře připravení. V sobotu chci vidět organizovaný tým, který bude bojovat za rudý dres,“ vyhlíží Rosický sobotní bitvu s Libercem.

Jak hodnotíte uplynulou zimní přípravu včetně nepovedené generálky proti Malmö?

„Větší hodnocení je spíš na trenérovi. Výsledkově to povedení nebylo, ale tým vždycky je v určité fázi přípravy. I před generálkou jsme měli dva tréninky, vždycky do toho promlouvá spoustu faktorů. Ideální to výsledkově nebylo, to je jednoznačné. Nevyšlo nám to. Spoustu věcí, které trenér chce, ovšem v zápasech vidět bylo. Na spoustě dalších musíme hodně pracovat. Kluci jsou dobře připravení, o tom jsem přesvědčený. Věřím, že to v sobotu zúročí. Že uvidíme organizovaný tým, který bude bojovat za rudý dres.“

Vnímáte, že trpělivost fanoušků už na jaře nemusí být taková, jako byla napříč celým podzimem?

„Všichni si to uvědomujeme. Ať už vedení, hráči nebo trenérský štáb. Fanoušci nám na podzim vytvářeli skvělé prostředí. Jejich podporu cítíme a vážíme si jí. My musíme nyní ukázat, že je naše cesta správná. To se potvrdí jen a pouze výsledky.“

Dosud jste představili pouze jednu zimní posilu, mladého záložníka Filipa Součka. Je kádr směrem dovnitř uzavřený?

„Kádr v tuto chvíli uzavřený není. Pokud se nám naskytne příležitost k získání dobrého hráče, tak budeme aktivní.“

Napříč lednem se hodně mluvilo o možném příchodu stopera. Proč k němu nedošlo?

„Co se týká stoperů, měli jsme okruh hráčů, které bychom chtěli. To nám z určitých důvodů nevyšlo. A my nebudeme dělat přestup pro přestup. Máme dobré hráče a věříme, že se budou nadále zlepšovat. Nebudeme dělat transfery za každou cenu.“

Jaká je aktuální situace kolem Martina Haška, který si snažil vyvzdorovat přestup, odmítl odcestovat na soustředění, a následně byl přeřazen do béčka?

„Celá situace kolem Martina Haška je pro mě nepochopitelná. Bavíme se o hráči, který se v našem prostředí jednoznačně zlepšil. Má za sebou nejlepší půlrok kariéry, herní i statistický. V co to nakonec vyústilo, to je pro mě jen těžko pochopitelné. Ze strany hráče je to neuvěřitelná neprofesionalita, bude se připravovat s béčkem.“

A jeho další budoucnost?

„My jsme od začátku deklarovali jasnou cenu, za kterou Martina pustíme. To trvá, jsme otevření jednáním Může se něco stát, ale daný zájemce musí splnit naše podmínky.“

V zimě jste měli zájem o Patrika Hellebranda i Mohameda Tijaniho, oba jsou nyní ve Slavii.

„O Hellebranda jsme měli zájem, ale je to jednoduché. My se nebudeme pouštět do finančních závodů. Tijani pro nás byl, pokud jde o eventuelní posílení na pozici stopera, priorita. Vysledovali jsme si ho, bohužel u nás neprošel zdravotní prohlídkou. My jsme s ním měli dlouhodobý plán, ale v jeho případě jsou rizika omezení tak velká, že jsme se rozhodli transfer neuskutečnit.“

Kde bude na jaře působit talentovaný záložník Jan Fortelný?

„Na začátku přípravy s námi začínal, chtěli jsme ho tady mít. Na podzim udělal v Jihlavě velký vzestup, potřebuje ale vytížení, aby se mohl nadále zlepšovat. Pro něj je dobré, aby v Jihlavě zůstal ještě půl roku a nasbíral cenné zkušenosti. Počítáme s ním, v létě se připojí do kádru jako plnohodnotný hráč.“

Už víte, co se bude dít v létě kolem Guélora Kangy, kterému v klubu končí smlouva?

„S Guélorem se bavíme. Může se stát, že nás opustí, může se stát, že zůstane. Obě varianty jsou ve hře. O jeho motivaci na jaře nemám vůbec strach. Buď hraje o kontrakt tady nebo někde jinde.“

Jak velkou ztrátou byl jeho odchod?

„Je to jedna z pozic, na které nás nebude tlačit bota. Vrátil se Bořek Dočkal, dorůstá nám Adam Karabec. Můj názor navíc je, že tam do budoucna skončí Adam Hložek.“