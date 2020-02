Juliš po dvou gólech za Olomouc: Ještě nejsem tak dobrý jak Lafata | iSport.cz

Povedený vstup do nového angažmá, že?

„Krásnej. Pátá minuta, první kontakt s míčem, gól. To si vysníte. Ale jsem hlavně rád, že jsme tady vyhráli a Teplicím odskočili. Máme klid na práci.“

Pomohlo vám, že Teplice v tu chvíli hrály v oslabení bez zraněného Jana Shejbala?

„Asi jo, byla tam spousta volného prostoru. Slaďas (Martin Sladký) vyplul napravo úplně sám a našel mě krásně, i když to bylo trošku tečované. Říkal, že mě viděl, tak jsem mu poděkoval.“

Pak jste měl na hlavě i druhý gól.

„Já asi neumím hlavičkovat. (s úsměvem) Ale řekl bych, že to gólman i hezky chytil. Snažil jsem se to hlavně tlačit dolů, jako to kdysi dělal Lafi, ale ještě nejsem tak dobrý jako on. Mrzelo mě to hodně, protože jsem mohl mít hattrick, ale nedá se nic dělat.“

Na 3:0 jste zvyšoval po brejku přes celé hřiště. Bylo to těžké zakončení po tak dlouhém sprintu?

„Hlavně jsem dostal krásnou přihrávku od Martina Hály. Soustředil jsem se jen na to, abych trefil bránu, pak už je to pro gólmana těžké. To jsem musel dát. Těsně před půlí to byl hodně důležitý gól.“

Překvapil jste svým výkonem sám sebe?

„Ani ne, už půl roku se cítím docela dobře, hlavně zdravotně. Nic mě nebolí a to je pro mě nejdůležitější. Ke konci už jsem samozřejmě nemohl, protože jsem ligu dlouho nehrál a hřiště bylo těžké. Ale když dáte hned na začátku z první střely gól, běhá vám to pak samo. První poločas byl z naší strany super.“

Věděl jste, jak dlouho čekáte na gól?

„Radši jsem to nesledoval, to jsou leta. Poslední dva roky jsem skoro nehrál. Kdybych to sledoval, v noci nespím.“

Teplice - Olomouc: Hála připravil gól pro Juliše, ten se nemýlil, 0:3