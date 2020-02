Šašinka se při návratu sázel s Trmalem: Z hymny Baníku jsem měl husí kůži | iSport.cz

Slovácko ho na podzim dostalo do formy, vstřelil pět gólů a opět se připomněl veřejnosti, že jde o velmi schopného útočníka. Ondřej Šašinka to svým bývalým spoluhráčům ukázal na vlastní kůži už v dresu Baníku. Devadesát minut nenechal domácí stopery vydechnout, udržel těžké míče. Po hostování se do Ostravy vrátil jiný hráč.

Jaký byl jarní start?

„Velice těžký. Věděli jsme, že Slovácko hraje bojovný fotbal. Ale my jsme do toho šli s tím, že oni musí vyhrát. Furt říkají, že chtějí do šestky, ale my jsme si přijeli pro tři body. Vyšlo to. Chtěli jsme si dát pozor na prvních dvacet minut, v poločase jsme si pak řekli, že do toho šlápneme ještě víc. A přesně tak to bylo. Dali jsme krásný gól, tři body jsou odsud strašně cenné.“

Oproti přípravě jste vypadali pevně vzadu, možná jste soupeře třemi stopery i zaskočili.

„Jo, překvapili jsme je rozestavením. Naše defenziva byla výborná. Když jsem kluky z obrany viděl, věřil jsem, že gól nedostaneme. Třeba Filous (Martin Fillo) neskutečně jezdí, vždycky si říkám, kde se to v něm bere.“

Naopak zrovna vás asi Slovácko nepřekvapilo ničím, že?

„Kluky znám, vím, jak hrají, takže mě ničím nepřekvapili. Hrálo se úplně to stejné jako na podzim.“

Přivítali vás domácí?

„Všichni mě zdravili, atmosféra je tady příjemná. S Matoušem Trmalem jsme si v pátek volali, padla i nějaká sázka. A do kabiny dám nějaké občerstvení.“

Vám osobně se hrálo jak?

„Dobře. Je tady jeden z nejútulnějších stadionů v Česku, který když se zaplní, je fakt krásný. Atmosféra byla skvělá. Když jsem zase slyšel naši baníkovskou hymnu, měl jsem husí kůži. Chyběla mi. O to víc jsem si pak užil s fanoušky děkovačku. Nabudili nás, nechali jsme tam všechno.“

Co říká o síle týmu fakt, že jste se museli obejít bez sedmi hráčů?

„Skoro všechno to byli klíčoví hráči ze základu, ale viděli jste, že třeba Filip Kaloč ukázal, že i mladí kluci můžou hrát. Trenér má teď asi zamotanou hlavu.“

Vnímali jste, že hrajete i o to, jak bude přijat kouč Luboš Kozel?

„Ano. Trošku jsme mu ten začátek ulehčili. Teď bude fajn týden, bude to uvolněnější a na Jablonec se nám půjde lépe.“

Připravovat se však budete bez trenéra, který bude s reprezentační devatenáctkou.

„No jo, má nějaké povinnosti.“ (úsměv)