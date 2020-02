Navrátilec Proske nepískl penaltu pro Teplice. Hejkal: Podle mě jasná | iSport.cz

Ve 22. minutě nepotrestal za stavu 0:1 faul hostujícího Václava Jemelky na pronikajícího Jakuba Mareše, a domácí tak zřejmě připravil o výhodu pokutového kopu.

„Teď jsem si to pouštěl, dle mého názoru jasná penalta,“ poznamenal teplický kouč Stanislav Hejkal. „Kdyby tady byl VAR, třeba by to dopadlo jinak, ale na to se nevymlouvám. My jsme se poškodili sami svým výkonem, teprve potom se můžeme vymlouvat na to, že jsme měli kopat penaltu.“