Bez posil i Jurošky. Jsme v Česku, řekl Svědík. Chtěl předejít spekulacím | iSport.cz

Jak zápas hodnotíte?

„Bojovné utkání ovlivněné suchým terénem. My i Baník jsme měli s kombinací problémy, všechno dlouho trvalo. Projevila se kvalita na míči. První poločas byl bez šancí, převažovaly obranné fáze. Možná Dvořák tam něco měl, jednu akci i Milan Petržela, ale bylo jasné, že utkání rozhodne jedna chyba. Trestuhodně jsme ji opět po standardce udělali my. Už poněkolikáté jsme to nedohráli.“

Nevytvořili jste si ani pořádný tlak v závěru...

„Nabídka stoperů, středních záložníků nebyla, chyběla nám odvaha související s kvalitou. Chápu, že když to skáče, tak to zjednodušíme, ale neviděl jsem ten chtíč vzít si balon, odskočit si. Bránilo se na obou stranách agresivně, dostupovalo se. Na všechno bylo málo času, ale místo aby si stopeři rychle odskočili, tak hrajeme po našem rohu dozadu a necháme to nakopávat Trmala někam na sedmdesát metrů... To určitě nechceme. Po gólu jsme začali hrát aktivněji, ale bez efektu. Laštůvka skoro nemusel zasahovat. V křídelních prostorech jsme hráli hrozně složitě, všechno nám dlouho trvalo. Než jsme otočili těžiště, než jsme odcentrovali... V ofenzivě se nám utkání nepovedlo. Jestli chceme jít výš a mít nějaké cíle, je tohle málo.“

Mluvilo se o tom, že máte skvěle rozehranou sezonu, že míříte za velkých úspěchem do šestky a tak dále. Nedolehlo to na hráče?

„Spíš to byl klasický první jarní zápas, který je úplně jiný než příprava. Souviselo to s odvahou a kvalitou. V přípravě si všichni něco dovolili, teď to bylo jiné mužstvo. Někteří byli zbytečně nervózní, měli svázané nohy. Zářným příkladem je motor týmu Marek Havlík nebo Pepa Divíšek. Nikdo to nevzal na sebe. Milan Petržela se nedostal vůbec do hry, ale souvisí to s kvalitou Baníku v obranné fázi. Štvou mě však standardky. Nám tam spadne vše, my z nich nebezpeční nejsme.“

Trenér Luboš Kozel i Ondřej Šašinka říkali, že vás asi překvapili rozestavením se třemi stopery. Souhlasíte?

„To bych neřekl. Nijak nás to nezaskočilo ani nepřekvapilo. I jejich stopeři kopali balony do autů, když byli pod naším tlakem. O tom to nebylo.“

Ale zdálo se, že Baník si šel za výhrou víc...

„Neměl jsem ten pocit, ale takový nějaký impuls v podobě motivace s novým trenérem jsem samozřejmě cítil. Příkladem je Holzer, který předvedl diametrálně odlišný výkon než na podzim. Předvedli týmové pojetí.“

Stejně jako v pátek České Budějovice jste do základu nezařadil ani jednu zimní posilu. Znamená to, že nebudete chtít rozbít něco, co se tady vytvořilo a fungovalo?

„Zahustel s námi byl málo, jen v Turecku. A Kliment tři týdny netrénoval s týmem, takže z tohoto pohledu to bylo těžké. Hráči pak nemají potřebnou intenzitu. Teď jsme vycházeli z podzimní sestavy, ale oba se do toho rychle dostanou. Věřím tomu. V Boleslavi už třeba budou změny.“

Jana Jurošku jste na soupisku nezařadil, protože jej bude chtít v nejbližších dnech Baník získat pro sebe už teď?

„Ne. Nezařadil jsem ho tam, protože jsme v Česku. Chtěl jsem předejít spekulacím.“

A jak se vám líbil na opačné straně Ondřej Šašinka, kterého jste na podzim dostal do formy?

„Bohužel se pral na hrotu úplně stejně dobře jako u nás. Svým způsobem nám tohle chybělo.“

