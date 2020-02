Smutný Mareček po prohrané premiéře: Těžko se mi hledají slova | iSport.cz

Návrat do FORTUNA:LIGY a premiéru v teplickém dresu si Lukáš Mareček představoval úplně jinak. „Je to studená sprcha,“ přiznal zkušený záložník po domácí prohře 1:3 s Olomoucí, o které hosté rozhodli už v prvním poločase.

Hodně hořká premiéra v teplickém dresu, že?

„Samozřejmě, to jsem nečekal. Promarnili jsme vlastními chybami první poločas a pak jsme to horko těžko honili. Ve druhé půli jsme přešli do čtyřobráncového systému, sedělo nám to víc a vytvořili jsme si nějaké stoprocentní šance, ale dali jsme z toho jen jeden gól. Olomouc byla bohužel produktivnější.“

Proč vaše defenziva vypadala v první půli tak zranitelně?

„Olomouc byla na nás nachystaná, věděla, jak na nás hrát. Nám chyběl pohyb, nebrali jsme si balony, zavinili jsme si to vyloženě sami. Prohrávat 0:3 doma po poločase je hodně kruté, těžko se mi hledají slova. Ale už to nezměníme, teď je potřeba se z toho poučit a nejlíp hned v dalším zápase bodovat.“

Dva góly vám dal váš bývalý spoluhráč ze Sparty Lukáš Juliš. Proč jste ho nedokázali pokrýt?

„Juldovi se vstup do sezony vydařil… My jsme si s ním neporadili, mrzí mě, že jsme ho víc nepohlídali. Prosadil se po centru ze strany a z protiútoku, kdy jsme ho neměli nabraného. Vyřešil to dvakrát dobře, my si musíme počínat lépe. Být víc zabezpečení, aby v dalších zápasech k takovým situacím nedocházelo.“

Prokázal, že zakončení má skutečně prvotřídní?

„Je vidět, že je to gólový útočník, a když se do vápna dostane, dokáže si balon najít. Olomouc si jeho příchodem určitě pomohla.“

Před jeho druhým gólem jste ho stíhal přes celé hřiště. Věděl jste, že je zle?

„Šli dva na dva, Julda měl přede mnou pět šest metrů náskok, už jsem ho bohužel nedohnal. A balon mu do kapsy přišel fakt skvělej, stačilo mu uklidit to do prázdné branky. Byli jsme hodně vytažení, nezachytili jsme jejich protiútok a ztrestali nás, protože kvalitu mají.“

Teplice - Olomouc: Moulisův centr zužitkoval Vondrášek, Mandous se natahoval marně, 1:3