Expert Kopecký: Střídání Kangy jsem nepochopil. Slavii dává tip na posilu | iSport.cz

Co vás po pauze v prvním jarním kole nejvíce překvapilo?

„Opět se ukázalo, že přípravné a mistrovské zápasy jsou úplně jiné. Správný obrázek vám ukážou až první ligová kola, kdy je hráč pod tlakem. Proto očekávám, že sestavy se teď ještě hodně budou měnit. Tohle mě nepřekvapilo, ale Liberec ano.“

Líbil se vám jeho výkon na Letné?

„V prvním poločase sice byli pod tlakem, ale liberecká obrana hrála velice čistě, nefaulovala. Je to rychlostní mužstvo, všechno stíhali. Sparta měla minimum trestných kopů kolem šestnáctky, protože beci všechno vykrokovali, dostupovali. Velká kvalita. Je vidět, že spolupráce mezi Libercem a Slavií je velice plodná, protože nejenže přestupují hráči do Edenu, ale i všichni ti mladší hostující ve Slovanu – Hromada, Baluta i Kuchta – hráli výborně. I Chaluš patřil Slavii a teď roste v kvalitního stopera. Teď bych si tipnul, že Slavia sáhne po Malinském, který na Letné předvedl famózní výkon. To jsem dlouho neviděl. Přímočarost, zakončení – perfektní!“

Liberec byl na Spartu velice dobře připraven.

„Přesně tak. Všichni řeší jen špatnou Spartu, ale málokdo vidí, že Liberec hrál výborně. Samozřejmě že kdyby dali domácí první branku, vypadalo by to utkání jinak a výkonnostní rozdíl by nebyl tak propastný, ale skončilo to 0:2. Tečka. A ještě jednu věc musím zmínit: vystřídat dva klíčové záložníky Kangu s Dočkalem bylo hodně zvláštní. Sparta byla v závěru bez zbraní. Nebylo tam nic, jen nakopávali a doufali, že vyhrají nějaký souboj. Přece se nemůže stát, že dvě největší tváře mužstva se takhle vystřídají. Musím to tak nekolegiálně bohužel říct, ale tohle bylo špatné. U Dočkala jsem čekal, že nevydrží devadesát minut, ale Kanga byl zdravý. Prostě zvláštní.“

Sparta jasně deklarovala cíl v podobě druhého místa, nečekal jste posílení kádru, když přišla o Martina Haška?

„Kvalitních hráčů je tam dost, ale ještě to nějak neslepili. Proč chce Hašek utéct? Pro člověka, který to sleduje z povzdálí, je to nepochopitelné. Ale něco to naznačuje. Všichni čekají, že to spasí Dočkal, ale tak jednoduché to nebude. Problémů je tam asi víc.“

Václav Jílek se ocitl pod obrovským tlakem, může takovou situaci vůbec ustát? Nebo ještě jinak: co musí udělat, aby se v Olomouci Sparta prezentovala úplně jinak?

„Jeden týden nic nespraví, problémy za pár dní nezmizí. Jsem sice přesvědčený o tom, že v Olomouci Sparta neprohraje, přistoupí k tomu úplně jinak, ale jinak je to dlouhodobá věc.“

Vyhecovaná Sigma proti svému bývalému kouči bude mít však o motivaci postaráno...

„To ano, ale bude jim chybět Juliš, který zapadnul skvěle. V Teplicích působil jako správný úderný hrot, zužitkoval práci výborných záložníků. Navíc není jednoduché potvrdit doma body z venku, vždycky to bývá ošidné. Sparta se naopak může jen zlepšit, nějaký bod si odveze.“

Slavia buduje nový tým. Mohou se takové výsledky a výkony jako na Bohemians opakovat, než si vše sedne?

„Očekávám, že to bude drhnout. Souček je pryč, Hušbauer se Škodou taky, takže je jasné, že s produktivitou budou mít problém. Navíc já tam nevidím vyloženě gólového hráče. Myslím si, že Jindřich Trpišovský teď bude v prvních kolech zkoušet různé hráče, než se mu vykrystalizuje sestava, a pak to bude lepší.“