Konec jednání: Juroška přijde do Baníku až v létě. Co ex-kapitán Dukly? | iSport.cz

Nejdřív vzájemný zápas a pak jednání o uspíšení příchodu Jana Jurošky do Baníku – tak zněl plán ostravských funkcionářů. Zatímco první jarní kolo Slezané zvládli a v Uherském Hradišti porazili přímého konkurenta 1:0, na diplomatickém poli už tak úspěšní nebyli.

Krajní univerzál zamíří na Bazaly až v létě po skončení kontraktu jako volný hráč, nikoli už nyní v zimě, protože celek z Uherského Hradiště nechtěl pouštět Jurošku v dobře rozehrané sezoně a dobrovolně se tak oslabovat. Proto do Mladé Boleslavi zatím nezamířil ani Tomáš Zajíc, který rovněž se středočeským klubem podepsal kontrakt od léta.

Z tohoto důvodu se Zajíc v sobotním utkání právě v Boleslavi neobjeví, stejný postup aplikoval před týdnem kouč Martin Svědík i u Jurošky. „Zabráníme spekulacím,“ vysvětloval.

Co Juroškovo jarní setrvání ve Slovácku znamená pro Baník? Komplikaci v podobě nezdvojené pozice pravého obránce. Po odchodu Lukáše Pazdery do Příbrami a Josefa Celby do Vítkovic má realizační tým na tento post k dispozici jen Martina Filla, jenž před pár dny v Ostravě prodloužil smlouvu do června 2021.

V přípravě si proto netradiční pozici vyzkoušel třeba křídelník Rudolf Reiter, ale nebylo to ono. Jedinou variantou záskoku je tak nyní Adam Jánoš, který by se na pravý kraj defenzivy přesunul ze svého tradičního místa uprostřed zálohy. I to si trenér Kozel na Maltě otestoval.

Ideální scénář v případě Fillovy absence to však není, protože Jánoš je pro tým výrazně důležitý v srdci hřiště, kde rozráží protiútoky soupeřů.

Z tohoto důvodu se podle informací iSport.cz v tomto týdnu v Ostravě řešilo ještě jméno Branislava Miloševiče, kterého zná Kozel ze společného působení v Dukle. 31letý Srb na Julisce působil čtyři roky, dokonce tam vykonával funkci kapitána a v české lize si během 106 duelů udělal slušné jméno.

Miloševič většinou nastupoval právě jako pravý bek, ale dokázal zaskočit i uprostřed zálohy či na křídle. Od léta je zpátky doma v FK Rad, který se v srbské Super Lize krčí na poslední příčce.

Ve hře měl být Miloševičův příchod na tři měsíce jako alternativa k Fillovi, než dorazí Juroška, ale ani návrat zkušeného fotbalisty do Česka nakonec zřejmě neklapne.

Baník se tak bude modlit, aby na jaře 34letému Fillovi držela forma, zdraví a aby nedostal dvouzápasovou stopku za osm žlutých karet. Zatím jich má pět.