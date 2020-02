Slavia - Opava | Musa má evropský potenciál, říká Trpišovský | iSport.cz

Suverénní válec jako na podzim to ještě nebyl, klíčový úkol ale Slavia splnila. V Edenu si poradila s Opavou (2:0) a dala zapomenout na týden starou porážku ve vršovickém derby s Bohemians (0:1). Trenér ligového lídra Jindřich Trpišovský nasadil dvě zimní posily – Mohameda Tijaniho a Davida Zimu. A pochvaloval si, že se střelecky prosadili oba útočníci. „To je možná poprvé za celou dobu, co jsme tady,“ podotkl k trefám Petara Musy a Stanislava Tecla.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Musa, 84. Tecl Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Kúdela, Tijani, Bořil (C) – Olayinka (90+1. Holeš), Stanciu, Zima, Ševčík, Provod (67. Masopust) – Musa (72. Tecl). Hosté: Fendrich – Hrabina (83. Hošek), Rychlý, Hnaníček, Žídek (C) – Mondek (59. Zapalač), Zavadil, Texl (72. Juřena), Jan Řezníček, Đorđić – Železník. Náhradníci Domácí: Kovář, Holeš, Hellebrand, Masopust, Frydrych, Felipe, Tecl Hosté: Šrom, Harazim, Jursa, Schaffartzik, Zapalač, Hošek, Juřena Karty Domácí: Mo. Tijani Hosté: Hrabina, Železník, Rychlý, Hnaníček, Zapalač Rozhodčí Ginzel – Vitner, Novák Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 16 319 diváků

Uklidnilo vás, že oba dokázali skórovat?

„Hlavně pro Petara je to důležité. On má skvělé zakončení a timingy. Je schopný trefovat se ze všeho, pravou, levou i hlavou. Má to v sobě. Ohledně zakončení si nepamatuju, že bych někdy měl v týmu útočníka, který je takhle mladý a má takovou schopnost. Může z něj být útočník evropských parametrů, má obrovský potenciál. A ideální figuru. Musí se zlepšit kondičně i v presingu, ale výběr místa a potenciál má opravdu neuvěřitelný. Takového hráče jsem v kariéře ještě netrénoval.“

A Stanislav Tecl?

„U Standy jsem nadšenej. Nejen za gól, ale i za reakci lidí, kteří ho pak vyvolávali. Zaslouží si to. Nemůže za zranění, které ho zabrzdilo v možná nejlepším období kariéry. Hodně lidí nad ním už zlomilo hůl, ale dneska dal za dvacet minut gól, připravil další situace, byla na něj žlutá karta... Skvělý výkon. Ukázal, že může být pro Slavii platný. Na tenhle gól dlouho čekal, z jeho výkonu mám dneska největší radost. Pomohl nám ve fázi po odvolaném gólu, přinesl přesně to, co jsme potřebovali. Když budou oba útočníci hrát takhle, budu nadšený.“

Opava vám přesto hlavně v první půli dokázala velmi dobře vzdorovat.

„Potvrdila, že i v prvním jarním kole hrála jako organizovaný a sebevědomý tým. Hru nám v první půli hodně ztěžovala, snažila se být všude včas. Náš vstup do zápasu byl nejistý i kvůli změnám v sestavě. Byly tam zajímavé situace na obou stranách, šancí jsme měli dost. Ale hra byla celkově dost neurovnaná, hodně ztrát. I soupeř tam měl dva zajímavé momenty. Ve druhé půli jsme začali velice dobře, měli jsme dobré přechodové věci.“

Peter Olayinka brzy zvýšil na 2:0, gól ale nakonec zrušil VAR kvůli ofsajdu.

„To nás trochu zabrzdilo. Opava pak ještě změnila rozestavení. Ale celkově od nás slibný výkon, byly tam lepší věci než na Bohemce. Jsem rád, že oba útočníci dali gól, Petar navíc hned při prvním startu doma. A oba debutanti v defenzivě uhráli nulu. To jsou dobré dílčí věci. Ale byla tam i negativa – čeká nás hodně práce v organizaci hry, v zachytávání hráčů. Zase máme na týden materiál o čem si povídat.“

Zima je zmatenej furt

Jak jste spokojený s výkony Davida Zimy a Mohameda Tijaniho? Zima říkal, že prvních dvacet minut byl na hřišti trochu zmatený.

„David je zmatenej furt (směje se). Takže mě vůbec nepřekvapuje, že byl teď prvních dvacet minut. On je zmatenej i v jídelně a v posilovně, furt se něčemu diví. Myslím, že hrál dobře. Nechci to po prvním utkání přeceňovat. Ale jsem z něj nadšenej, na to, že je tu tři neděle. Je ještě lepší, než jsem si myslel. Strašně užitečnej hráč. Krásně přihrál i na gól, který nakonec nebyl uznaný. Lidi si na něj musejí zvyknout. Je pohybově atypický, podobně jako byl Suk. Po první půli měl naběháno o 1 150 metrů víc než všichni ostatní na hřišti. Chtěl být všude, v 94. minutě pak dostal křeč do celého těla.“

Co Tijani?

„Potvrdil věci, které o něm víme. Nasadili jsme ho kvůli sebevědomí, kvůli projevu na míči i důrazu. A hlavně kvůli komunikaci. Situace dobře vidí, nebojí se defenzivu řídit. Je přesný v rozehrávce, pomohl nám v soubojích. Byly tam samozřejmě i nedostatky, sedíme s ním každý den. Je tu čtrnáct dní, všechno je pro něj nový. Abych to shrnul, jak on, tak Zima zahráli velice dobře, ale je před nimi strašně moc práce.“

Ulevilo se vám, že výkon byl lepší než proti Bohemians?

„Hlavně musíme být všichni trpěliví. Když vidíme, kolik je hráčům let... Dneska byli tři debutanti v sestavě při domácím zápase (Musa, Tijani, Zima). Provod je tu šest měsíců, Nico Stanciu devět. Je jasné, že hra hned nebude taková, jak jsme zvyklí. Jsme rád, že i fanoušci byli trpěliví. Mužstvo má obrovský potenciál. Po Bohemce jsme hráče hodně kritizovali, ukazovali jsme si věci. Ale potřebovali jsme víc od starších hráčů, myslím, že přišla jejich dobrá reakce. Před týdnem to byl úplně jiný zápas i kvůli terénu, ten dneska hrál pro nás. Na Bohemce se ani jeden hráč individuálně nedostal k maximu.

Ještě se vraťme k situaci v útoku – jaká je aktuální pozice Júsufa, který se podruhé za sebou vůbec nedostal do nominace? Během zimní přípravy jste říkal, že má trochu nůž na krku, aby ukázal, že na Slavii má.

„Jemu se bohužel stalo to nejhorší, co se mohlo stát. Vrátily se mu problémy s kolenem. Dvakrát nám na soustředění kvůli tomu vypadl z tréninku. Stihnul tam až poslední dva zápasy jako střídající hráč. Teď už je zdravý, trénuje normálně s týmem. Ale na lavičku se prostě vejde jen šest hráčů, to složení musí být různorodé. Dneska jsme navíc stejně věděli, že do zápasu budeme dávat Standu. Júsuf musí čekat na šanci a až přijde, tak na ni musí být připravený.“