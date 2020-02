Příbramský Kočí: Odrazíme se proti Boleslavi. Mrzí ho jednoduché góly | iSport.cz

Jak náročný to byl v Plzni zápas?

„Bohužel bylo znát, že je Plzeň v laufu. Šlo jim to, my jsme nestíhali, podle toho to tak na hřišti vypadalo. Výsledek mluví za všechno.“

Kudy vede cesta z nepříjemné série šesti ligových porážek?

„Je to těžké období. Bohužel začátek jara jsme měli nalosovaný tak, že jsme jeli do Jablonce a pak do Plzně. To jsou strašně těžké zápasy pro kohokoliv, pro nás obzvlášť. Věřím, že teď přijdou zápasy, ve kterých my zúročíme to, co jsme v zimě natrénovali. Začneme sbírat body a bude to lepší.“

Co si lze vzít ze zápasů, po kterých máte skóre 0:8?

„Děláme individuální chyby v obranné i útočné fázi. Dostáváme jednoduché branky, kterým se dá určitě předejít. Vyhodnotíme si to a snad to zlomíme teď doma proti Boleslavi, bude to lepší a zachráníme se.“

Mrzí vás inkasované góly, kdy dal svůj první ligový hattrick Pavel Bucha?

„Když to vezmu od konce, tak penaltu proměnil hezky. Trefil jsem mu stranu, ale on to stejně uklidil do brány. U druhého gólu se k němu dostal zhruba na penaltě odražený balon, on mě propálil rychlou střelou mezi nohama, to udělal taky hezky. U prvního to je pro mě těžké hodnotit.“

Jak se dostat z deprese, když takhle přibývají porážky?

„Těžké to je, ale nás to nesmí zlomit. Je to fotbal, můžeme se odrazit příští týden s Boleslaví. Jednou se daří, jednou ne, tak to je. Dokud není konec soutěže, budeme makat.“

Podařilo se vám zapomenout na chybu v Jablonci, po které jste dostal laciný gól?

„Chyby k fotbalu patří, bohužel jsem ji udělal já. Mrzelo mě to vůči klukům i celému týmu. Ale druhý den jsem se probudil s tím, že jedeme dál. Nad tím nejde přemýšlet tak, že bych se v tom donekonečna babral, to bych sám sebe utrápil.“