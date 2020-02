Fillo? Podle Příhody jasná ČK. Komise sudí podržela, vytkla vyloučení Kroba | iSport.cz

Martin Fillo vhazuje míč do hry při zápase Baníku s Jabloncem • ČTK

Byl to moment, který vzbudil velké emoce. Martin Fillo, obránce Baníku, v pondělní dohrávce s Jabloncem zcela mimo těžiště hry nevybíravým zákrokem vyřadil ze hry Jana Sýkoru. Incident proběhl za zády hlavního sudího Ondřeje Pechance, jenže VAR Emanuel Marek ho jako faul na červenou kartu neposoudil a Pechance tudíž ani nevyzval k tomu, aby si celou situaci prohlédl na monitoru.

„Já to ještě neviděl, ale mám dvacet sms zpráv, kdy mi všichni říkají, že jasná červená. Na co pak máme VAR? Já ho teda nechtěl, ale všichni ho chtějí. A stejně se to nevyřeší. Radši se k tomu ani nebudu vyjadřovat,“ soptil bezprostředně po utkání trenér hostí Petr Rada.

Jeho názor v průběhu dneška podpořil i bývalý elitní sudí Radek Příhoda, který nyní pracuje pro LFA. „Mnoho fanoušků, hráčů, apod. mi píše ohledně včerejší situace. Za sebe a je to pouze názor Radek Příhody: Jasná ČK. Videorozhodčí ne, že má, ale MUSÍ, volat rozhodčího k monitoru. Jo a nemusím mít pravdu,“ uvedl Příhoda na svém twitterovém účtu.

Podle komuniké, které v podvečer zveřejnila komise rozhodčích, měl být však Fillo potrestán pouze žlutou kartou.

„V 61. minutě měl být napomenut žlutou kartu domácí hráč č. 7 za bezohledné vrážení do soupeře. Rozhodčí Ondřej Pechanec přestupek nemohl vidět, jelikož se udál za jeho zády. Čtvrtý rozhodčí Jan Machálek s asistentem rozhodčího Zdeňkem Dobrovolným chybně hlavnímu rozhodčímu neposkytli potřebnou informaci. VAR dle Protokolu správně neintervenoval v rámci nastalé situace,“ zastala se komise videorozhodčího Marka, který ostrý zákrok jako důvod k vyloučení neposoudil.

Naopak druhá žlutá karta a tím pádem i červená pro jabloneckého Jana Kroba, která rovněž hnula Radovi žlučí, byla podle komise chybou. „V 94. minutě hlavní rozhodčí nesprávně udělil druhou žlutou kartu a následně červenou kartu hostujícímu hráči č. 16. Jednalo se o nedbalý přestupek,“ vysvětlila.

Jablonec proti Krobově vyloučení podal oficiální protest, který má nyní na základě dobrozdání komise rozhodčích velkou šanci na úspěch. V tom případě by Krob směl nastoupit v sobotním utkání proti Plzni.

