Teplický kouč věří ve zlepšení: Vím, že můžu přijít o práci, ale budu bojovat | iSport.cz

„Žádné ultimátum ohledně bodového zisku jsem nedostal, ale plně si uvědomuju, že pokud by to nevyšlo, nastane velký problém. Nicméně vedení po mně chce, aby mužstvo změnilo přístup k utkání, především co se týká bojovnosti a nasazení. Jsem přesvědčený, že hráči jsou po přípravě v dobrém stavu, ale prvních deset minut s Olomoucí nás hodilo zpátky. Když jsem si pouštěl utkání s Karvinou, viděl jsem už z naší strany lepší přístup, ale zápas nám bohužel nevyšel výsledkově.“

Jste připravený na to, že můžete být po víkendu bez práce?

„Jasně, určitě jsem. Fotbal dělám už dlouho a s tímhle musíte na ligové úrovni, kde je fluktuace trenérů velká, vždycky počítat. Ale nic nevzdávám. Budu bojovat.“

Neexistuje varianta, že byste funkci položil sám?

„Každá prohra vás ničí a myšlenky máte všelijaké. Pak se ale seberete a jdete dál. Jsem přesvědčený o tom, že když si pomůžeme dobrým výsledkem, zvedne se i naše hra. Teplice hrát fotbal umí. Na druhou stranu jsem si vědom současné síly Liberce a jeho dobrého vstupu do jara. Vyhrál na Spartě, doma porazil Bohemku. Ani jedno nebylo náhodou. Když vidím pohybovou kulturu Malinského nebo Peška, je Slovan hodně v pohodě.“

Jak jsou na tom Teplice?

„Řekl bych, že nálada v kabině je dobrá. S vedením jsme si vše vyřešili a chyby jsme si ukázali u videa. Strávili jsme u něj dost času. Karviná hrála dobře a především byla efektivní. Z minima vytěžila maximum. Navíc si myslím, že jsme jí šance vytvořili my našimi chybami.“

Co pro důležitý zápas se Slovanem znamenají absence vykartovaných Jakuba Mareše a Lukáše Marečka?

„Jsou to pro nás citelné ztráty. Karty z Karviné mě hodně štvou. Co se týká Kuby Mareše, v přípravě jsem už počítal s tím, že Kuba má už sedm karet a celé jaro bez napomenutí určitě neodehraje. Takže s tím se počítalo. Ale že Lukáš Mareček dostane hned ve druhém zápase červenou, to mě mrzí hodně.“

Změny v sestavě jsou nevyhnutelné. Kolik jich v sobotu uděláte?

„Vstup do jara není dobrý, to každý ví, takže něco provést musím. Některým hráčům stále věřím, ale vzhledem ke stavu našeho hřiště a k výkonnosti ostatních nějaké změny udělám.“

Dá se očekávat například čerstvá posila Daniel Martins Toutou Mpondo, kterého jste přivedli z Táborska?

„Máme problémy s dostřídáním útočníků, protože Pavel Vyhnal je zraněný. Pokud hrajeme na dva, většinou oba celý zápas nevydrží. A když se zranil Vyhnal, potřebovali jsme někoho dalšího. Určitě ho na Liberec vezmu.“

Dosud hrával v ČFL, kde na podzim nastřílel devět branek. Co si od něj slibujete?

„Jedná se o vysokého, silového a rychlostního útočníka. Myslím, že ze začátku bude mít problémy s jemnou technikou, ale uvidíme. Přirovnal bych ho k Ibrahimu Keitovi z Bohemky. Nebojí se soubojů a má dobré krytí balonu.“