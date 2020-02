Čermák se vrátil ve velkém stylu. Dobrý, ale trochu jsem funěl, řekl | iSport.cz

Do základní sestavy Plzně se Aleš Čermák vrátil ve velkém stylu. Na důležitém vítězství v Jablonci 2:1 v rámci FORTUNA:LIGY se podílel gólem a asistencí. „Byl to hodně těžký zápas na těžkém hřišti, hodně soubojů, tři body jsou pozitivní. Ale hra samozřejmě mohla z naší strany být lepší, měli jsme to víc kontrolovat,“ uvedl pětadvacetiletý záložník.

Šlo z vašeho pohledu o ideální návrat do sestavy?

„Jsem samozřejmě rád, že se mi povedlo vstřelit branku i na další nahrát. Takže asi jo. Docela to šlo, i když jsem trochu funěl. Ale neřekl bych, že to byl úplně můj zápas, nějaké míče jsem zkazil. Jsem rád za gól, za asistenci, za výhru. Jdeme dál.“

Neotálel jste při svém gólu se zakončením příliš dlouho?

„Naváděl jsem balon a pořád jsem čekal, že to prostrčím na Buchyho (Pavla Buchu), který mi to tam rozbíhal. Ale nešlo to a pak už jsem měl míč pod nohou, tak jsem jej prostě nějak nabral a naštěstí to skončilo v bráně.“

Patička, kterou jste nahrál na gól Jeanu-Davidu Beauguelovi, byla naslepo?

„Když jsem si míč krkolomně zpracovával, viděl jsem jeho kopačky, myslel jsem si, že už mu to ani neprostrčím. Ale nakonec mi přišlo, že se to trošku pootevřelo, tak jsem to intuitivně zkusil. A naštěstí to nebyl ofsajd, takže se to povedlo.“

Zatrnulo vám hodně po vstupu do druhé půle, kdy jste hned z prvního útoku inkasovali?

„Ani nevím, jak se to seběhlo, a už jsme to tahali z brány, takový to byl fofr. Vstup do druhého poločasu nám nevyšel, tohle určitě budeme chtít změnit. Byl to zápas dvou poločasů, ten druhý byl Jablonec na míči víc, měli víc příležitostí. Škoda, že jsme nevyřešili nějakou brejkovou situaci, kdy jsme je mohli potrestat.“

Navzdory náročnému terénu se však hrál dobrý fotbal, ne?

„Určitě, bylo to nahoru dolů, oba týmy měly šance, mohlo padnout mnohem víc branek.“

Náskok na Jablonec jste navýšili na osm bodů. Dá se říct, že jste si tím druhé místo pojistili?

„Pojistili… Teď nás v následujících týdnech čekají další těžší soupeři ze špičky tabulky, takže ještě uvidíme, jak to bude. Ale tohle bylo velice důležité vítězství.“

