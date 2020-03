Koronavirus se nerozšiřuje, řekl Babiš. Stát neomezí fotbal ani hokej | iSport.cz

Tecl sice chtěl penaltu, ale byl to on, kdo držel Lischku • Michal Beránek/Sport

Všechny akce a shromáždění nad 5000 lidí budou ale pořadatelé podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) muset hlásit krajským hygienickým stanicím, aby posoudily riziko. I podle něj není nutné rušit akce plošně.

Premiér současně hájil pondělní rozhodnutí nevpustit diváky na Světový pohár v biatlonu na Vysočině. "Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100.000 lidí," uvedl. Naposledy se světový pohár konal v Itálii, odkud jeden nakažený divák odjel do Německa. Rada podle Babiše v tomto případě rozhodla správně, a to na doporučení hlavní hygieničky Evy Gottvaldové.

O případném zákazu akcí a shromáždění nad 5000 lidí mluvil v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Opozice vládu kritizovala v souvislosti s omezením Světového poháru v biatlonu za nejednotný postup.