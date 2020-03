Jarolím odmítl Příbram: Řeším cizinu. Jak snáší dobu bez angažmá? | iSport.cz

Před více než dvaadvaceti lety začínal v Příbrami svou trenérskou kariéru, je za to vděčný. Karel Jarolím se teď mohl k Litavce vrátit, ale nabídku šéfa Jaroslava Starky odmítl. Náročný kouč momentálně poslední celek FORTUNA:LIGY cepovat nebude. Důvod? Rýsuje se mu možnost, že by mohl odejít trénovat do arabského světa, kde už v minulosti působil . „Vůči Příbrami by bylo nefér, kdybych měl za čtrnáct dní přijít a říct, že mám nabídku ze zahraničí a že chci jít pryč. To jsem nechtěl,“ vysvětluje Jarolím pro iSport Premium.

Práce na hřišti mu chybí, do trénování má chuť. Už je to rok a půl, co kouč Karel Jarolím skončil na lavičce národního týmu. Vábení Příbrami zkušený stratég nevyslyšel, vyhlíží štaci v cizině. „Nebylo jednoduché Příbram odmítnout,“ přiznává Jarolím s odkazem na své trenérské začátky v tomto klubu. Každopádně věří, že Středočeši mají potenciál, aby se v lize zachránili.

Proč jste se s Příbramí nakonec nedohodl?

„Zaprvé bych chtěl říct, že jsem o tom opravdu uvažoval. V Příbrami jsem kdysi začínal, tenkrát jsem dostal šanci, aniž bych měl jakoukoliv trenérskou zkušenost. Vím, co to pro další vývoj v mé trenérské kariéře znamenalo. Jednání ztroskotala na tom, že se mi během nich ozvali ze zahraničí, že by