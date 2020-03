Plzeň - Boleslav: Guľa po postupu: Dráždili jsme hada | iSport.cz

Máte radost z postupu do semifinále MOL Cupu?

„Náš cíl byl jasný - postoupit, to se podařilo, to je perfektní. Z mého pohledu přišla na pohárový zápas solidní divácká podpora, v týdnu dorazil slušný počet lidí, kteří kluky podpořili, za to jim děkujeme. Chlapci až do nějaké sedmdesáté minuty podali velmi kvalitní výkon, hráli jsme trpělivě, dostatečně rychle, produktivně. Závěr jsme samozřejmě měli uhrát lépe, ale musíme uznat i to, že Boleslav má pořád sílu. V závěru jsme trošku přestali hrát naším způsobem hry, nebyli jsme tolik draví směrem do finální fáze. Soupeř se pak dostal do tří možností, skončilo to 4:2, my jsme místo toho měli proměnit penaltu. To jsou ale přesně věci, které potřebujeme vidět.“

Nebyl jste v závěru nervózní, když Boleslav vstřelila dvě branky?

„Jasně, že vás tohle rozhodí, ale nemusel jsem být nervózní. Mužstvo má kvalitu na to, abychom takový zápas uhráli. Sami jsme trošku podráždili hada bosou nohou, pak nás mohl uštknout. Fanoušci si zaslouží, abychom šlapali celý zápas až do úplného konce. Místo 5:1 to skončilo 4:2, ale i tak si cením našeho výkonu i výsledku. Je pro nás podstatné, abychom byli stále na špičkách, pokorní, pracovití. V lize jsou dobré týmy, které nás mohou zlobit i za rozhodnutého stavu. Pro nás jsou tohle cenné informace do další práce.“

Po čtyřech jarních zápasech máte v průměru přes tři vstřelené branky na zápas. Těší vás taková produktivita?

„Samozřejmě, mám radost z produktivity, ale i z vyváženosti při hře směrem dozadu. To je podstatné, aby mužstvo bylo dlouhodobě úspěšné. Hráči to umí vzít individuálně na sebe a prosadit se v koncovce, máme to rozložené na víc hráčů, to je dobrá zpráva. Produktivitu máme, mužstvo má sílu, že může být v určitých detailech ještě efektivnější.“

Týmu se dařilo v křídelních prostorech – Jan Kopic končil zápas s bilancí 1+2, Joel Kayamba dal také branku. Pochválíte za to své hráče?

„Očekávali jsme, že by se tyhle prostory mohly otevřít. Bylo to dané prací celého mužstva. Jak fungovali středoví hráči, stopeři, kteří připravovali akce tak, aby se to na křídlech otevřelo. Dneska tam fungoval velmi dobře Honza Kopic, také Kayamba. Oba byli silní běžecky i v soubojích jeden na jednoho, podporovali je i krajní obránci. Tak by to mělo vypadat, že máte v ofenzivě víc variant.“

Jak vnímáte Kopicovo zlepšování?

„Je potřeba říct, že do přípravy neměl jednoduchý vstup, byl po zranění, ale snažil se co nejdřív vrátit. Úvod rozhodně nebyl podle jeho ani našich představ. Ale věřím, že mužstvo s ním našlo společnou řeč, našli jsme směr, který ukázal dneska. Byl dravý, rychlý, dostatečně konstruktivní i produktivní. Potřebujeme z něho dostat ještě delší časový úsek. V závěru zápasu jsme přes křídelní prostory měli být ještě dravější. Ale cením si toho, že jde nahoru a ukazuje svou kvalitu.“

Pomohla mu na levé straně spolupráce s Davidem Limberským, než ten odešel střídat?

„Nemylo to jen tím, že David šel dolů. Celkově hrálo mužstvo trošku jinak. Kovařík má také velmi dobrou formu, potřebovali jsme hráče vyrotovat. Kopic má žluté karty směrem k lize a hned v sobotu máme další zápas. Je cítit, že přes nohu se mu hraje lépe, ale ukazuje, že může hrát i zprava. To dává hráčovi flexibilitu.“

Nabrali jste výbornou formu. Na kolika procentech možností týmu momentálně jste?

„Těžko se mi to odhaduje, mužstvo pořád poznáváme. Bavili jsme se o tom s panem Šádkem (generální ředitel Plzně), touto cestou mu gratuluji k narozeninám, kluci mu dali krásný dárek. Rozebírali jsme spolu, jakým způsobem se může tým ještě zlepšovat. Jsem přesvědčený o tom, že to stále jde. Procentuálně ale nechci dávat týmu žádné limity.“