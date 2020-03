Plzeň - Mladá Boleslav: Pan Guľa po mně víc šlape, smál se Kopic | iSport.cz

Co se týče produktivity, byl to jeho nejlepší zápas v sezoně. Jan Kopic udeřil na Mladou Boleslav gólem a dvěma přihrávkami. Na vítězství 4:2 a postupu do semifinále MOL Cupu měl zcela zásadní podíl. „Odehrál jsem celé utkání, přidal čísla a výkon. To je vždycky dobré. Cítil jsem se dobře a jsem rád, že jsem pomohl týmu s postupem,“ culil se reprezentační křídelník.

Mladou Boleslav jste odsunul třemi body. Byl to vyjma závěru bezpečný výkon?

„Asi jo, sedmdesát minut jsme hráli tak, jak jsme chtěli, nebo jak nám řekl trenér. A posledních dvacet minut jsme už tak nehráli. To nám bude zítra asi trochu vyčítat.“

Potřeboval jste odehrát takto efektivní utkání?

„Jasně, každý hráč potřebuje střílet góly. Nejsem výjimkou. V lize jsem první jarní kolo začínal ze střídačky, pak jsem byl dvakrát v základu, střídal jsem okolo šedesáté minuty. Proti Mladé Boleslavi jsem odehrál celé utkání, přidal čísla a výkon. To je vždycky dobré. Cítil jsem se dobře a jsem rád, že jsem pomohl týmu s postupem do semifinále.“

I vzhledem ke zranění jste měl poněkud pozvolnější start do jarní části. Musel jste upravit svoji hru pod trenérem Adrianem Guľou?

„To ani ne. Trenér Vrba po mě chtěl také sprinty, nicméně každý trenér je trochu jiný. Pan Guľa po mně trochu víc šlape, hlavně kvůli přepínání. Vím, v čem mám slabiny, musím omezit i to moje rozhazování rukama. To chce u mě odstranit. Uvidíme, jak se mu povede.“

Mluví s vámi Guľa víc, než jste byl dříve zvyklý?

„Ano, v tomto je jiný. Hráče si bere hodně stranou a průběžně s nimi mluví. Jak se cítíme, co máme zlepšit.“

Občas hrajete zprava, jindy zleva. Kde se cítíte výraznější?

„Po dnešku bych řekl, že nalevo, ale je to zápas od zápasu. Někdy mi to sedne víc vpravo, někdy vlevo. Zleva si víc mohu sbíhat na střed, mám to na silnější pravačku, v tom je to výhoda. Ale zase nemohu tolik centrovat. I když zrovna na druhý gól jsem nahrál levačkou Beauguelovi.“

Plzeň vyhrála pohár naposledy před deseti lety. Cítíte velkou chuť znovu vrátit tuto trofej zpátky Viktorii?

„V předchozích sezonách byla hlavním cílem liga. Teď ji máme samozřejmě taky, cítíme šanci, ale pohár je samozřejmě blíž. Na konci ročníku chceme něco zvednout nad hlavu. Nejlépe dvě trofeje, nebo aspoň jednu.“

Opravdu cítíte šanci i v lize? Náskok Slavie jste ukrojili o šest bodů, ale deset pořád ztrácíte.

„Vím z vlastní zkušenosti, kdy jsme vedli ligu čtrnáct kol před koncem o patnáct bodů a pak jsme jeli do Brna s náskokem pouhých pěti bodů. Museli jsme tam vyhrát. Vím, jak to bylo těžké. Nebyla to vůbec příjemná věc, do takové situace bychom chtěli dostat i Slavii.“

Nemrzí vás vzhledem k lepšící se formě, že kvůli karetnímu trestu zmeškáte ligový zápas proti Českým Budějovicím?

„Mrzí, samozřejmě, ale třeba bych dostal kartu a chyběl bych další kolo na Spartě. Beru to tak, jak to je.“