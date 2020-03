Obrozený střelec Bohemians Pulkrab: Takový balon jsem si vysnil! | iSport.cz

Naposledy se v nejvyšší soutěži trefil loni v březnu při slavné výhře Sparty 4:0 nad Plzní. Od té doby Matěj Pulkrab trpěl. Buď na marodce anebo na hřišti. Až dnes se do toho zase v koncovce obul naplno, dvěma brankami dotáhl Bohemians, kde hostuje, k výhře 3:2 ve Zlíně. Letná jako Letná, ne? „Extrémně důležité vítězství,“ ulevil si dvaadvacetiletý útočník „klokanů“.

Jak vám je po první výhře venku v sezoně?

„Nadřeli jsme se obrovsky. Ve druhém poločase jsme nehráli moc dobře. Byli jsme bojácní a koledovali si. Dali jsme ale šťastný třetí gól a odpracovali jsme to. Nevybavuji si vyloženou šanci Zlína, spíš tam lítaly centry. Vzadu máme obránce a brankáře, kteří všechno uskákali, uklízeli pryč.“

Co říkáte na nahrávku Antonína Vaníčka na váš první zásah?

„Dostal jsem úplně skvělý balon. Takový jsem si vysnil, když jsem tam nabíhal. To asi musím uklízet.“

A ten druhý gól po Jindřiškově standardce?

„Vykulilo se to tam. Bylo to i o štěstí. Ztratil jsem se obránci z dohledu a snažil jsem se netrefit hráče v bráně.“

Na Zlín se vám daří, co?

„První dva ligové góly v jednom zápase jsem dal právě Zlínu. Ale určitě to není můj nejoblíbenější soupeř. Myslím, že jsem ve Zlíně do dneška nezvítězil. Ani se Spartou ne. Naopak můj poslední zápas za Spartu tady byl hrozný.“

Na jaře už jste získali sedm bodů. Spokojenost?

„Je to dobrý vstup. Ale minule doma jsme proti Karviné nic nepředvedli. Za bod jsme byli rádi. Museli jsme to napravit venku. To se povedlo.“

Zlín - Bohemians: Jindřiškův centr našel Pulkraba a Bohemians zvyšují na 3:1!