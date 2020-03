Kopecký o derby: Od Stancia čekám víc, král Štetina. Nejlepší podavači! | iSport.cz

iSport podcast: Kotal vyčistil klima ve Spartě, dal důvěru Štetinovi. Ten se mu odvděčil VŠECHNA VIDEA ZDE

Bavilo vás derby?

„Moc. Po dlouhé době jsem si fotbal vychutnal. Upřímně, trochu jsem to čekal: Slavia musela po slabším startu jara udělat všechno pro to, aby vyhrála, a Sparta se dostala do pohody po pohárovém koncertu proti Baníku. Slávisté byli celý zápas lepší, ale Sparta jim promyšlenou obrannou činností otupovala útok. Zdůrazňuju slovo promyšlenou, sparťané se mi po dlouhé době začínají líbit. Snad už se blíží konec jejich tápání; vypadá to, že je tam konečně budoucnost.“

Kdo remízou ztratil a kdo získal?

„Slavia ztratila, od derby možná čekala víc. A Sparta? Když jela do Edenu, byla by s bodem spokojená. V derby využila euforie po Baníku.“

Dlouho nezopakovala dva solidní výkony po sobě, viďte?

„Trefila rozestavení: sestava s dvěma štíty je pro Spartu ideální. I stopeři hráli líp než jindy. A víte proč?