Slavia - Sparta, co ukázalo derby? Žolík Musa, video i nenávist | iSport.cz

Spousta důrazných soubojů, ostré zákroky, neuznaný gól po intervenci VAR i dvě trefy, z nichž jedna padla až v samotném závěru. 295. derby pražských „S“ sice nenabídlo zrovna nejkvalitnější fotbalovou podívanou, přesto ovšem nebyla nouze o zajímavé a emotivní momenty. Co nejvýraznějšího remízový souboj Slavie se Spartou (1:1) přinesl?

Radost Sparty zastavil VAR

Eden v tu chvíli zničehonic úplně ztichl, radostný ryk se ozýval jen ze sektoru fanoušků Sparty v rohu stadionu. Aby ne, vždyť Benjamin Tetteh právě přetlačil Ladislava Takácse a poté, co se stoper Slavie srazil s brankářem Kolářem, poslal svůj tým jednoduše do vedení. Jenže… Letenská euforie byla předčasná. Video odhalilo, že Tetteh v souboji poslal Takácse na Koláře nedovoleně a sudí Franěk po zhlédnutí záběru gól zrušil. Pořád 0:0. „Šli jsme tělo na tělo, on mi pak dal ruku na záda. Za mě jasný faul,“ hodnotil Takács vypjatou chvíli mezi novináři.