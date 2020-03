Páník dal přednost Zlínu: Někde jste doma. Jak zvládnout záchranu? | iSport.cz

V klubu zná každý kout, všechny pracovníky. Dnes už Bohumil Páník (63) vedl po dvou letech ve Zlíně trénink namísto odvolaného Jana Kameníka a začal chystat mužstvo na přetěžkou záchrannou misi. S klubem se dohodl na dlouhodobější smlouvě a odmítl nabídku z Příbrami. „Směřovalo to k tomu, že tam půjdu,“ přiznal bývalý kouč Baníku po návratu do Baťova města.

Když jste před dvěma lety odcházel, napadlo by vás, že se vrátíte v roli kouče prvního týmu?

„Ale jo. Já nejsem takový, že se urazím kvůli tomu, že mě někdo odvolá. Nepálím mosty. Ty dva roky jsme se s lidmi z vedení vídali. Vždycky jsme si s úsměvem podali ruce a měli si co říct. Nedíváme se na sebe škaredě. Proč bychom měli? Fotbalový život je takový. Na světě jsou horší věci, než že ztratíte místo trenéra. Třeba se zase dostanete jinam.“

Je výhoda, že prostředí dobře znáte?

„Jsou kluby, kde je víc členů aparátu než hráčů v kádru. Tady je to opačně. To je dobře. Známe se, vztahy jsou jasné a čitelné.“

Seznamovat se tedy s nikým nemusíte…

„Podíval jsem se na seznam hráčů. Když jsem odcházel, patnáct jich tady nebylo. Plus brankář. Takže šestnáct hráčů je nových. To jsou de facto dvě třetiny mužstva. Klub prochází přeměnami, vzal to směrem k omlazení. Vidím tu hodně mladých hráčů, i ze zahraničí. Někteří jsou opravdu zajímaví. Tým potřebuje asi víc sebedůvěry. Na to navazují herní automatizmy, kolektivní vztahy.“

Jak blízko jste byl angažmá v Příbrami?

„Od ní jsem dostal nabídku dřív. Začal jsem komunikovat s Jardou Starkou starším a potkal jsem se i s Honzou, jeho synem. Jednání ve mně zanechala velmi dobrý dojem. Jan Starka mě svou úrovní a tím, jak se orientuje ve fotbalovém prostředí, překvapil. Hledali jsme cestu, jak tomu klubu pomoct. Směřovalo to k tomu, že tam půjdu. Pak se mi ozval Zlín. Vždycky je to o nějaké debatě. Jarda Starka to pochopil, za což mu děkuju. Někde jste doma. Když jde člověk do světa, chce to trošku odvahy. Já jsem se nikdy nebál jít, ale teď převážilo to, že je klub vybudovaný. Nic se tu neděje náhodně, pracuje se systematicky. Za dva roky se udělala spousta práce.“

Teď to ale chce zachránit nejvyšší soutěž.

„Karviná se třemi výhrami a remízou utrhla od spodku. Kdo by řekl, že z toho po čtyřech zápasech vyskočí a bude úplně někde jinde. Není to sranda. Musíme udělat vše pro to, aby ligová příslušnost zůstala a klub se dál vyvíjel. Dáme do toho všichni všechno. Nejsem v tom sám, se mnou se vrací asistent Honza Somberg. Když jsem přišel do Baníku, byl na tom ještě hůř. Možná jako dnes Příbram. Kdybych nevěřil, že se zachráníme, nevracel bych se.“

Co je potřeba udělat, aby to vyšlo?

„Nemůžete hrát moc na krásu, ale na body. Hraje se vzadu o tři pozice. Poslední dva zápasy (v Plzni a na Slavii) jsou extra těžké. Ale kdo by řekl, že bude Zlín sahat na Spartě ke třem bodům. Anebo že Slavia bude mít špatný start. Je to otevřené. Nikdo není předem vítěz, ani poražený. Už prohrál i Liverpool a jiné mančafty. A ještě prohrají. Víra hráčů musí být. Kdo nevěří, nemusí na hřiště chodit. Respekt ke každému soupeři tam samozřejmě být musí.“