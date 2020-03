PŘEHLED: Jak týmy plní nucenou pauzu? Individuál, volno i čekání | iSport.cz

PŘEHLED: Jak týmy plní nucenou pauzu? Individuál, volno i čekání • FOTO: Koláž iSport.cz Česká fotbalová liga prochází nucenou pauzou, i jí se dotkla koronavirová pandemie. Místo zápasů nezbývá klubům než v době pozastavené soutěže pouze trénovat. Jedni volí přípravu individuální, druzí klasickou s tím, že se vejdou vždy do omezeného počtu 30 lidí, který stanovila vláda České republiky v nařízení nouzového stavu. Ve velkém přehledu deníku Sport zjistíte, jak mužstva FORTUNA:LIGY vyplňují ligovou odstávku a co v ní chystají.

Slavia (1. místo, 58 bodů) „Do úterý má celý A-tým volno s tím, že hráčům byly rozdány individuální běžecké plány, které mají během víkendu a pondělí splnit. Do té doby si musíme nastavit pravidla, jak to bude s tréninky vzhledem k nařízení o sdružování do třiceti osob, protože do tohoto počtu se budeme jen složitě dostávat,“ říká Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie. Všichni zaměstnanci a hráči momentálně na klubu pochopitelně nejsou. Fotbalisté Slavie během tréninku • Foto www.slavia.cz

Plzeň (2. místo, 50 bodů) V pátek proběhl trénink A-týmu, následně dostali hráči přes víkend volno. V příštím týdnu se pak mužstvo sejde a bude mít tréninkový režim. „Ten budeme řešit a upravovat dle aktuálního vývoje situace,“ říká tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík. Hráči i zaměstnanci klubu dodržují všechna obecně známá hygienická pravidla, mají zvýšený přísun vitamínů a je jim doporučeno nenavštěvovat místa s větší koncentrací lidí. Zároveň mají nyní do budov klubu zakázány vstup návštěvy. Jan Kopic (vlevo) a Lukáš Kalvach (vpravo) se radují z gólu ve čtvrtfinále MOL Cupu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jablonec (3. místo, 40 bodů) Třetí tým FORTUNA:LIGY v pátek normálně trénoval, jelikož se vešel do vládního omezení třiceti osob. „Další program dává náš trenér společně s asistenty a vedením dohromady. Snažíme se vše uzpůsobit tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné, co nejvíce v pohodě a vše jsme zvládli,“ pronesl Martin Bergman, tiskový mluvčí klubu. V Jablonci učinili všechna opatření vyplývající z nouzového stavu. V akademii jsou přerušené tréninky kvůli jarním prázdninám. Po návratu hráči prodělají vyšetření a podle výsledků se rozhodne o pokračování tréninkového procesu. Trenér Jablonce Petr Rada při zápase na Baníku • Foto ČTK

Baník (4. místo, 38 bodů) „Pokračujeme v relativně standardním tréninkovém režimu. On úplně standardní samozřejmě není, protože zápasy se nehrají, ale připravujeme se dál tak, abychom neporušili žádná z vládních nařízení. A apelujeme na hráče, aby se vyhýbali rizikovým situacím a místům. Naopak jsme dočasně přerušili tréninkový proces všech mládežnických kategorií,“ popisuje tiskový mluvčí Marek Lorenc. Fotbalisté Baníku Ostrava při tréninku • Foto Twitter/fcbanikostrava

Mladá Boleslav (5. místo, 37 bodů) Ligové áčko v pátek ještě trénovalo, dál už společná příprava probíhat nebude. Hráči dostali individuální tréninkové plány až do 23. března. To samé platí pro B-tým. Tréninky a všechny další akce mládežnických týmů od U6 do U19 jsou dočasně přerušeny. Fotbalisté Mladé Boleslavi oslavují vítězství nad ostravským Baníkem • Foto ČTK

Slovácko (6. místo, 37 bodů) Dosud poslední trénink absolvoval Svědíkův soubor v pátek dopoledne. Na víkend dostali hráči volno. V pondělí se všichni znovu sejdou a vyhodnotí situaci. „Nemyslím, že se podaří dodržet plánovaný počet zápasů,“ myslí si trenér Martin Svědík. S nadstavbou příliš nepočítá. Na stadionu platí zpřísněná hygienická opatření. Slovácko porazilo ligového lídra • Foto Michal Beránek (Sport)

Liberec (7. místo, 36 bodů) A-mužstvo bude v příštím týdnu pokračovat v tréninkovém procesu, který bude přizpůsoben aktuálním opatřením. „Máme výhodu, že se do požadovaného počtu třiceti lidí vejdeme,“ culí se trenér Pavel Hoftych. Klub se bude průběžně informovat a další program přizpůsobovat aktuálnímu vývoji situace. Až do odvolání byly pozastaveny společné tréninky B-týmu i Akademie mládeže. Provoz celého klubu se přizpůsobuje tomu, aby se pokud možno minimalizovaly osobní kontakty a větší seskupování osob. Zvýšený důraz se také klade na potřebná hygienická opatření. Liberecký Tomáš Malinský se snaží pláchnout opavskému Bojanu Dordičovi • Foto ČTK

České Budějovice (8. místo, 36 bodů) I na fotbalovém jihu platí heslo: obezřetnost především. Budějovické Dynamo dál trénuje hromadně (přechod k individuální přípravě se zatím nechystá), v budovách i na hřišti se má v jednu chvíli pohybovat maximálně třicet lidí. Hráči si v souladu se zpřísněnými hygienickými pravidly například nepodávají ruce, aby minimalizovali potenciální rizika. Tréninkový areál Složiště, který leží zhruba pět kilometrů od hlavní arény na Střeleckém ostrově, zatím zůstává otevřený. Gólman Českých Budějovic Jaroslav Drobný v zápase v Plzni • Foto Pavel Mazáč / Sport

Sparta (9. místo, 35 bodů) V pátek společný trénink, o víkendu volno. Taková byla reakce Sparty, jejíž fotbalisté přijali informaci o přerušení soutěže bez emocí. Klub už chystá plán na další období, uzpůsobí ho aktuální situaci. Jisté je, že hráči budou pokračovat v tréninkovém procesu. Od klubu už v týdnu dostali doporučení, aby se drželi na trase Letná – domov. Z důvodů prevence Sparta zároveň převelela řadu zaměstnanců na práci na dálku. „Snažíme se eliminovat jakékoli riziko,“ uvedl ředitel komunikace Ondřej Kasík. Fotbalisté Sparty po derby se Slavií (1:1) • Foto Michal Beranek / Sport

Olomouc (10. místo, 32 bodů) „Činnost všech mládežnických celků je do odvolání pozastavena. Dorostenecké celky mají nastaveny individuální tréninky. A-tým i B-tým mají od pátku do neděle volno. V příštím týdnu bude tréninkový režim áčka i béčka omezen, oba týmy budou mít vždy jeden trénink denně. V následujících dnech by situace měla být podobná. Areály u Androva stadionu i v Řepčíně jsou kromě tréninků áčka i béčka uzavřeny,“ uvedla Alice Zbraňková, PR manažerka. Pablo González a Mojmír Chytil slaví branku v utkání Olomouce s Jabloncem • Foto ČTK

Bohemians (11. místo, 27 bodů) Páteční týmový trénink v Ďolíčku byl pro „klokany“ na nějakou dobu poslední, hráči se budou do příštího čtvrtka připravovat individuálně. „Tohle je minimum, co pro to můžeme udělat. Příští týden uvidíme, co dál. Budeme se řídit úterním rozhodnutím UEFA a českých organizací včetně Ligové fotbalové asociace,“ řekl trenér Luděk Klusáček. Jeho tým kvůli čtvrtečnímu vyhlášení nouzového stavu přijde i o přátelák v Norimberku, kde se mělo hrát během reprezentační přestávky 27. března. Matěj Pulkrab dal ve Zlíně dva góly • Foto ČTK

Teplice (12. místo, 24 bodů) Hráči A-týmu v pátek trénovali se sporttestery v místě bydliště, o víkendu dostali volno. V pondělí pak tým Stanislava Hejkala čeká tréninková jednotka na umělé trávě vedle stadionu, zároveň bude režim uzpůsobený tomu, aby se naráz nesešlo více než 30 lidí. V úterý je na programu opět trénink se sporttestery v místě bydliště. „O dalším programu budeme rozhodovat podle vývoje současné situace,“ řekl tiskový mluvčí Martin Kovařík. Lukáš Mareček ve svém prvním utkání za Teplice proti Olomouci • Foto ČTK

Karviná (13. místo, 23 bodů) „V pátek po obědě jsme absolvovali klasickou tréninkovou jednotku, o víkendu mají kluci volno a potkáme se znovu až v pondělí odpoledne,“ popsal trenér Juraj Jarábek. „S největší pravděpodobností budeme trénovat jednofázově, případně jednou naordinujeme ještě individuální trénink a dál budeme sledovat vývoj celé situace. Všichni hráči dostali mimo jiné doporučení, aby se zdržovali převážně doma a venku se pohybovali jen v nejnutnějších případech. To samé platí i pro jejich nejbližší.“ Fotbalisté Karviné oslavují gól proti Příbrami • Foto ČTK

Zlín (14. místo, 22 bodů) Do pondělí volno, po víkendu se tým sejde a podle aktuální situace vedení rozhodne, co dál. V pátek se hráči chystali k odjezdu na utkání do Jablonce, těsně před ním se dozvěděli, že se hrát nebude. „Přes víkend se připravují individuálně,“ uvedl generální manažer Zdeněk Grygera. Přístup na stadion Letná je omezen, už několik dní na něm platí zpřísněná hygienická opatření. Uzavřeno je i mládežnické centrum Vršava. Zlínský Róbert Matějov • Foto Sport/ Barbora Reichová

Opava (15. místo, 17 bodů) Výběr trenéra Jiřího Balcárka se připravuje ve specifickém režimu. Už minulý týden byla na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje přijata opatření týkající se hygieny: úklid šaten a dalších prostor dezinfekčními prostředky, použití dezinfekčních mýdel i gelů. Denně dochází také k ošetření dotykových ploch (např. kliky, madla apod.). Do 22. března je pozastaven veškerý tréninkový proces mládeže a seniorského B-týmu. Jan Žídek z Opavy • Foto ČTK