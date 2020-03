FORTUNA:LIGA - jak dohrát ligu? Restart musí být do 9. května! | iSport.cz

Evropská fotbalová unie UEFA v úterý o rok odložila konání kontinentálního šampionátu a všem členským zemím vzkázala: „Zkuste dohrát ligy, pokud to bude jen trochu možné.“ Získal se tak měsíc navíc. Aby se v Česku zvládlo odehrát vše, jak je naplánováno, musela by se FORTUNA:LIGA rozběhnout nejpozději 9. května. Ovšem těžko predikovat, jestli to je za současného stavu nouze a stále se rozšiřujícímu koronaviru možné.

Všichni ligoví hráči teď plní individuální tréninkové plány, běhají po lesích a parcích, doma posilují. Dobrá fyzická kondice se všem může hodit. Pokud se liga na jaře ještě rozjede, může to být pěkný fofr. „Přál bych si, aby situace umožnila dohrání soutěže. Nejdůležitější je, že tenhle režim je stejný pro každého, všichni máme stejné limity. Jak se s tím kdo popere, je umění a problém každého mužstva,“ podotkl trenér Liberce Pavel Hoftych.

Rozehraná sezona, momentálně přerušená kvůli pandemii koronaviru, musí být uzavřena do 30. června. Pokud by se měla protáhnout až do července (nebo ještě dál), nastala by potíž kvůli hráčským smlouvám či termínům další sezony, a vše by se muselo operativně řešit. Do té aktuální už určitě nezasáhnou reprezentační akce, UEFA totiž v úterý o rok posunula mistrovství Evropy.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE »

„Vítáme to, znamená to pro nás větší manévrovací prostor pro dohrání letošního ročníku. Vnímám to jako silný signál směrem k ligovým soutěžím, aby mohly být dohrány na hřišti, a ne u zeleného stolu. Nicméně ve chvíli, kdy se Česko nachází stále v nouzovém stavu, je hodně předčasné spekulovat o variantách, jak půjde tuto sezonu dokončit. V nejbližších týdnech se jistě hrát nezačne,“ reagoval Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Pojďme se ale na ony možnosti podívat. Svoboda a spol. se nemusejí ohlížet na program evropských pohárů, Česko v nich už totiž nemá ani jednoho zástupce. Co zbývá odehrát? Šest kol základní části a také odložený duel mezi Teplicemi a Libercem, pět kol nadstavby, baráž a semifinále a finále MOL Cupu.

Pohled do kalendáře říká, že aby se vše stihlo do konce června, muselo by se začít hrát nejpozději v sobotu 9. května. Znamenalo by to, že by pak každý víkend i středu bylo na programu celé kolo nebo minimálně jeden zápas. A nejde dát do jednoho termínu semifinále poháru a dohrávku Teplic s Libercem, protože Slovan je ve hře i v MOL Cupu.

Jsme schopní to zvládnout, věří v Liberci

V Liberci se nahuštěné termínové listiny neděsí. „Myslím, že všechna mužstva jsou schopná se nachystat a zvládnout dva zápasy týdně v nějakém krátkodobějším horizontu,“ poznamenal Hoftych.

Pokud by se mohlo začít dřív, tím líp. Pokud by se ale soutěž nemohla spustit (ať už s diváky, nebo bez nich) ani zmíněného 9. května, musela by se hledat jiná řešení. Například oseknutí nadstavby, což však šéf ligy odmítá.

„Máme nějak nastavený hrací model a z mého pohledu z něj není možné uhýbat. Buď se ta soutěž dohraje tak, jak bylo nastaveno před začátkem soutěžního ročníku, nebo se nedohraje. Nic mezi tím si neumím představit,“ prohlásil Svoboda před necelým týdnem pro Sport.

Další věcí je, jak dlouho budou moct týmy trénovat společně a jak budou po zatím neznámo dlouhé pauze sehrané. „Myslím, že zatím extra propad není. V pondělí to bude zhruba deset dní, co budeme v jiném režimu. A věřím, že se od úterý najede na nějaký způsob trénování s míčem. Obecně si myslím, že když bude mužstvo v základním udržovacím režimu třeba tři týdny a pak budeme mít tři týdny na to, abychom ho dali do kupy po herní stránce, jsme schopní to zvládnout,“ popsal Hoftych.

„Na začátku by mužstva zřejmě teprve chytala rytmus jako po přípravě, mohla by chybět vyhranost. Ale jak už jsem řekl, je to pro všechny stejné. Není to problém pro regulérnost soutěže,“ doplnil liberecký kouč.