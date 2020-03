Horváth o Příbrami: Prestižní místo. Proč chce pracovat s lidmi, které zná? | iSport.cz

Jako hráče ho miloval snad každý. Génius s kulantně řečeno atypickou postavou, který ale uměl své týmy dovést k úspěchům, trofejím. Pavel Horváth si už víc než čtyři roky postupně buduje trenérskou kariéru a teď poprvé vstupuje na českou elitní scénu. Úkol? Zachránit v první lize Příbram. „99 procent kluků, co se mnou dělají licenci, by vám řeklo to samé. Je to pro mě v tuhle chvíli prestižní místo,“ říká natěšený 44letý Horváth ve velkém rozhovoru pro iSport Premium, kde mluví o jednání s Jaroslavem Starkou i o tom, proč je důležité dělat fotbal s lidmi, které znáte. Teď ještě, aby se brzy začalo...

Blesková akce. Příbramskému šéfovi Jaroslavu Starkovi krachnula jednání postupně s Karlem Jarolímem a Bohumilem Páníkem. Tak ukázal na Pavla Horvátha. A ten na nabídku zachránit středočeský klub v první lize hned kývnul. Po angažmá v Domažlicích, Sokolově a plzeňském béčku tím začíná jeho prvoligová kariéra.

Stejně kdysi začínal v Příbrami tehdy čtyřicetiletý Karel Jarolím, víte o tom?

„Tak doufám, že to bude podobný. (směje se) Akorát Karel teda měl asi o čtyři a půl roku náskok.“

Váhal jste?

„Nedávno jsem byl na rozbruslení s hokejovým nároďákem, taková blbost, co? Ale kolik lidí by si to asi přálo absolvovat... A to samé platí i o tomhle. Těch míst v lize je šestnáct, jasně, spousta lidí si řekne, že jsem blázen, ale třeba by taky hodně z nich chtělo být na mém místě, zkusit si to. A pokud si to nezkazím sám, může to být třeba dobrý odrazový můstek k tomu, abych byl lepší trenér. Neříkám, že Příbram bude deset let vyhrávat, proč by však nemohla hrát dobrý fotbal a být ve středu tabulky.“

Horváth a jeho premiérová prvoligová štace. Těším se strašně, hlásí

Neodrazovala vás ani ta složitá pozice Příbrami v lize?

„Narovinu, já si říkal, že i kdyby to mělo být jen na těch jedenáct zbývajících zápasů (Horváth má v Příbrami smlouvu do konce sezony plus opci na další ročník), tak je to pro mě v tuhle chvíli naprosto prestižní místo. Od doby, co jsem skončil s hraním a rozhodl jsem se, že chci trénovat, můj cíl a sen byl jasný, zkusit si někde ligu. A přišla tahle nabídka. Vím, že přede mnou byl pan Starka v kontaktu se samými renomovanými trenéry, kteří se s ním nedomluvili, ale pro mě osobně je to výzva, čeho jsem schopný. Teď to neberte tak, že trénuju deset let. Trošku už něco vím, a nějakou víru v sebe mám. Není to jen o jednom trenérovi, ale o tom, jak si nastavíte celý realizák a podle toho pak bude fungovat celé mužstvo. Věřím tomu, že až se zase začne hrát, jsme schopní v Příbrami ligu zachránit.“

Ještě druhá retrospektiva, v zimě 2017 v ještě složitější situaci oslovil Jaroslav Starka tehdy 39letého Kamila Tobiáše, taky začátečníka mezi ligovými trenéry. Prý to nemohl odmítnout, i když záchrana byla skoro nereálná, a taky se nepovedla. Souhlas?

„No v podstatě jo. Dělám teď licenci, je nás tam dvacet a myslím, že 99 procent z nich by vám na tuhle nabídku řeklo to samé. Já nejsem výjimka. Navíc mi tu zůstal