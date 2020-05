Sudí mají fyzičku jak fotbalisté, říká trenérka. Tyhle testy musí splnit | iSport.cz

Systém VAR by od příští sezony mohl být k dispozici na všech zápasech ligového kola • Barbora Reichová (Sport)

Bývalá česká reprezentantka v běhu na 400 metrů Naděžda Koštovalová má za sebou první rok v nové roli. Stala se kondiční trenérkou českých elitních rozhodčích a má na starosti jejich pravidelné testování. Pro iSport LIFE prozradila jaké podmínky musí sudí plnit, pokud chtějí pískat první ligu i to, jak na ně trénují.

Jakou kondici musí mít v Česku rozhodčí, který chce pískat 1. ligu?

„Fyzická kondice ligových rozhodčích musí být skutečně velmi dobrá a určitě ji lze srovnávat s kondicí fotbalistů. Podle našich statistik špičkoví sudí naběhají při utkáních zhruba 10,5 až 11 kilometrů. To je podobné číslo jako u hráčů. Podstatnou část zápasu navíc tráví ve vysoké intenzitě zatížení, což je fyzicky velmi náročné a bez dobré přípravy jen těžko zvládnutelné.“

Co se kondice týká, musí prvoligoví rozhodčí splňovat nějaké specifické podmínky?

„Každý sudí musí pravidelně absolvovat fyzické testy. Fotbalová asociace České republiky (FAČR) využívá k posuzování testy a limity stanovené Mezinárodní fotbalovou asociací (FIFA). Rozhodčí musí testy splnit dvakrát ročně, a to v zimě a v létě. V mezidobí podstupují ještě dva kontrolní testy.“

Jak konkrétně probíhají fyzické testy?

„Je rozdíl v tom, zda se jedná o hlavního rozhodčího nebo asistenta. Hlavní rozhodčí podstupují test, který se skládá ze dvou částí. Tou první jsou opakované sprinty. Sudí musí zvládnout 6 x 40 metrů. Limitem pro absolvování jednoho sprintu je 6 sekund s tím, že mezi jednotlivými sprinty může být maximálně minutová pauza. Druhou částí je pak intervalový test, při kterém rozhodčí absolvují 75 metrů běhu a 25 metrů chůze. Na každých 75 metrů běhu mají limit 15 sekund, na 25 metrů chůze je limit 18 sekund. Tímto způsobem musí absolvovat deset kol na atletickém stadionu, což jsou dohromady 4 kilometry, ze kterých 3 kilometry běží ve velmi vysoké intenzitě a 1 kilometr jdou.“

A jak je to u asistentů rozhodčích?

„Testy asistentů mají tři části. Tou první je intervalový test, který je podobný jako u hlavních rozhodčích s tím rozdílem, že asistenti mají o 2 sekundy delší interval chůze. To znamená, že 75 metrů musí uběhnout za 15 sekund a pak mají 20 sekund na to, aby ušli 25 metrů. Druhou částí jejich testu jsou sprinty. Při těch musí uběhnout 5 x 30 metrů s tím, že na jeden sprint mají limit 4,7 sekundy. Poslední částí je CODA, tedy specifický test, který absolvují pouze asistenti. Zde je čeká 10 metrů sprintů a mezi těmito úseky 2 x 8 metrů, které běží „bočním pohybem“ – napřed na levou stranu, poté na pravou. Na absolvování těchto úseků mají limit 10 sekund. Test má za úkol prověřit jejich schopnost rychlosti a koordinace.“

Zvládli byste fyzické testy elitních českých rozhodčích? Hlavní rozhodčí

1. opakované sprinty:

- 6 x 40 m

- v limitu do 6 sekund a s intervalem 1 minuta odpočinku mezi sprinty

2. intervalový test:

- 75 m běh + 25 m chůze

- 10 kol na atletickém stadionu - celkem 4 kilometry

- limit: za 15 sekund proběhnout 75 m dlouhý úsek a poté 18 sekund chůze v úseku 25 m Asistent

1. intervalový test:

- 75 m běh + 25 m chůze

- 10 kol na atletickém stadionu - celkem 4 kilometry

- limit: za 15 sekund proběhnout 75 m dlouhý úsek a poté 20 sekund chůze v úseku 25 m

2. opakované sprinty:

- 5 x 30 m

- v limitu 4,70 sekundy

3. CODA:

- 10 m sprintů a dva úseky v délce 8 m, které se běží „bočním pohybem“ (levá a pravá strana)

- limit 10 sekund

Říkala jste, že kromě těchto testů absolvují rozhodčí v mezidobí i kontrolní prověrky. O co jde?

„Kontrolní test je opět různý pro rozhodčí a pro asistenty. Rozhodčí čeká tak zvaný Dynamic Yo-Yo test, absolvují 51 úseků dlouhých 40 metrů, se změnou směru v půlce úseku. Tempo se během testu postupně zvyšuje od svižnějšího klusu až po rychlost 16,5 kilometru v hodině. Test trvá zhruba 17 minut a jeho cílem je optimálně kopírovat pohyb rozhodčích na hřišti, prověřit schopnost měnit směr a rychlost běhu.

Pro asistenty je zase připravený tak zvaný ARIET test. Asistenti startují z polovysokého startu, tempo a interval odpočinku jim udává zvukový signál. Při testu musí uběhnout vymezené 20 metrů a 12,5 metrů dlouhé úseky rychlostí až 16,3 kilometru v hodině. Asistenti při ARIET testu naběhají 1470 metrů ve velmi vysokém tempu a jeho část absolvují také bočním během.“

Stává se, že test někdo nezvládne?

„Ne, to se neděje. Testy jsou sice opravdu náročné, ale prvoligoví rozhodčí mají profesionální přístup. Nepřipravují se jen na testy, ale pracují na sobě skutečně celou sezónu. Jinak to ani nejde.“

Víte, jak prvoligoví rozhodčí trénují o svém volnu?

„Sudí musí plnit měsíční tréninkové plány, které ode mě dostávají. Využívají sporttestery propojené s webovou aplikací, díky které mohu vidět, jaká je jejich výkonnost a progres. Aby se udrželi ve formě, absolvují atletické tréninky, jezdí na kole, posilují, ale nezapomínají ani na regeneraci. Kromě toho cvičí i na pravidelných prověrkových srazech v rámci seminářů, které pro ně pořádáme.“

Prověrkové srazy?

„Komise rozhodčích organizuje pro sudí jedenkrát měsíčně semináře. V rámci nich účastníci absolvují i společný trénink. Jeho obsah se mění podle aktuálního období a zahrnuje rozcvičku, dynamický strečink a akcelerační a koordinační cvičení. V hlavní části se pak soustředíme na tréninkové cíle dle soutěžního období. Na závěr je posilování středu těla a statický strečink.“

Jak se liší se fyzická zdatnost v případě FIFA rozhodčích a českých sudích?

„Naši mezinárodní rozhodčí jsou ve výborné kondici a oproti ostatním FIFA rozhodčím se jejich fyzička jakkoliv neliší. Všichni musí totiž absolvovat stejný test, se stejnými limity, které FIFA stanovila. Výsledky jejich testů, které u nás naměříme, pak zasíláme na Oddělení rozhodčích UEFA.“

Jsou sudí stejně jako hráči testováni na doping?

„Nejsou, ze strany UEFA ani FIFA to vyžadováno není.“

Jak vypadají fyzické testy sudích v různých klubových soutěžích?

„Ať už rozhodčí píská okresní přebor, divizi nebo 1. ligu, fyzické testy jsou stejné. Jediným rozdílem jsou limity, které bývají v nižších soutěžích „měkčí“. Pokud chce však sudí postupovat výš, musí vždy splňovat limity té soutěže, do níž je navržen na postup.“