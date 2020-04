Kozák: Chceme se o to porvat na hřišti! Chybí mi kabina. Jak dlouho spí? | iSport.cz

Sparta - Zlín: Kozák se pověsil do Kangova centru a posílá Letenské do vedení! • iSport.tv

Nemožnost dokončit rozjetou sezonu a s tím spojená její anulace? Ano, i tahle extrémní varianta je s ohledem na koronavirovou epidemii ve hře. Mezi některými fanoušky se už objevila teorie, že právě tahle možnost by vyhovovala Spartě, aktuálně devátému týmu ligového pelotonu. Proti tomu se ovšem útočník Letenských Libor Kozák (30) důrazně ohrazuje. „První a naprosto zásadní věcí je zdraví. Musíme se řídit tím, co řekne vláda. Pokud by to jen trochu šlo, určitě chceme sezonu dohrát. Co si člověk neukope sám, to by neměl mít,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Stejně jako jeho spoluhráči jede v individuálním režimu. Na dálku pak Libor Kozák s bolestí v srdci sleduje, co se děje v jeho milované Itálii, kde strávil velkou část kariéry. Jeho pozornosti neunikly ani spekulace, podle kterých by Sparta měla být jedním z klubů, kterému už se nechce v rozehraném ročníku pokračovat...

„Já s tím nesouhlasím, myslím si o tom svoje. Ale neurážím se, každý má právo na svůj názor. Pokud si někdo myslí, že pro nás bude výhodnější, když se už hrát nebude, jeho věc. Já otevřeně říkám, že my hrát chceme. Chceme jít na hřiště, tam se o to porvat. Uhrát si to sami,“ říká jasně nejlepší střelec Evropské ligy ze sezony 2012/2013.

Jednou z nejpostiženějších zemí je Itálie. Tedy země, ve které jste strávil velkou část kariéry. S jak těžkým srdcem pozorujete, co se na Apeninském poloostrově děje?

„Samozřejmě, je to složité. Mám tam spoustu kamarádů, známých. Strávil jsem tam skoro osm let. Určitě je mi líto, že epicentrum je zrovna v Itálii. Špatné je to všude, ale situaci v Itálii vnímám víc. Ta čísla nakažených i mrtvých jsou obrovská, moc mě to mrzí. Bavil jsem se kamarády, statečně se s tím bijí. Mají tam opravdu přísná opatření, jsou doma, ven chodí jen na nákup. Snad to začíná zabírat. Doufám, že to postupně klesne, i když to samozřejmě bude trvat déle. Věřím, že se z toho Itálie dostane a bude zase tou zemí, jakou byla.“

Sledujete veškeré tamní novinky nebo se od toho snažíte spíš oprostit?

„Určitě to sleduju. K té zemi mě pojí vztah, čtu si italské zpravodajství. Mám přehled, zajímá mě, co se tam děje. Mám kamarády v Brescii, která patří k nepostiženějším oblastem. Jsem s nimi v kontaktu, bavíme se o tom. Pevně doufám, že se situace začne lepšit.“

Je alespoň malou útěchou, že Řím, kde jste působil, nepatří k nejvíce zasaženým oblastem?

„Trochu ano, na jihu a ve středu země je to lepší, ale já to takhle neberu. Záleží mi na celé zemi. V Římě mají stejná pravidla, taky s tím musí bojovat. Celkově je to pro Itálii velká rána. Doufám, že se z toho co nejdřív dostane.“

Dokážete se vžít do kůže Italů? Odhaduju, že nucené setrvání v domovech pro ně není úplně příjemné.

„Je to tak. Jsou společenští, mají takovou náturu. Doma moc nebývají. To je přesně jejich styl. Možná i to ze začátku napomohlo tomu, že se to tam tak rozšířilo. Oni potom pochopili, že to není žádná sranda, určitě už to berou úplně jinak. Umí se semknout. Věřím, že to zvládnou. Ví, že jim pomůže být doma, určitě to celý národ plní. Možná to je pro ně těžší než třeba pro nás, pokud jde o karanténu. Ale teď už si uvědomují, že je nezbytné, aby to dodržovali.“

Co si člověk neukope, to by neměl mít

Logicky se hodně řeší, co bude s ročníkem Serie A. Myslíte, že se stále může dokončit?

„Co jsem slyšel, ligu chtějí určitě dohrát. Je to jejich cíl. Budou čekat do poslední chvíle. Těžko říct, ta čísla jsou úplně jinde, uvidíme. Ale oni se ligy určitě nevzdají. Počkají na rozhodnutí vlády, dokud bude existovat naděje, tak to budou chtít dohrát. Samozřejmě ve výsledku poslechnou vládu, zdraví bude mít vždycky přednost. Pokud přes to nepojede vlak, budou to muset ukončit. Určitě to ale pro Italy je až ta úplně poslední varianta.“

Stejné téma leží na stole i v případě české ligy. Scénářů existuje několik, jaký očekáváte vývoj?

„První a naprosto zásadní věc je, že se musíme řídit tím, co řekne vláda. Záleží, zda se to povede zaopatřit tak, abychom na hřišti mohli v jedenácti na jedenáct být. Aby tam nebylo nějaké nebezpečí. To je základ, bez toho to nejde. Já osobně si myslím, že soutěž by se dohrát měla. UEFA dala jasný pokyn, že o to stojí.