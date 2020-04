Guľa vyhlíží restart sezony: Hrát středa-sobota? Po tom všichni toužíme | iSport.cz

Pandemie COVID-19 a s tím související opatření výrazným způsobem zasáhla do jeho soukromí. Kouče Viktorie Adriana Guľu odřízla od jeho manželky Miroslavy i dcery Terezy a syna Christiana. Zatímco se svými asistenty uvízl v karanténě v Plzni, jeho rodina zůstala na Slovensku. „Není to jednoduché, ale vím, že se prostě nedá nic dělat, musím to přijmout,“ uvedl trenér v rozhovoru pro klubový web.

Uzavřené hranice kvůli koronaviru a s tím související karanténa rozdělila rodinu plzeňského trenéra Adriana Guľy na dlouhé týdny. Její hlava je v Plzni, zbytek na Slovensku. A vzájemná komunikace probíhá pouze na dálku prostřednictvím online kanálů.

„Každý den, voláme si přes FaceTime a podobné aplikace. Není to jednoduché, ale vím, že se prostě nedá nic dělat, musím to přijmout. Je důležité, že manželka je velmi silná a skvěle se stará o děti. Jsem k dispozici v maximální možné míře tady a musí se to zvládnout,“ říká Guľa. „Pro mě je podstatné, že je celá má rodina zdravá. Díky tomu mám energii se dívat dopředu.“

Spoustu volného času, kterou mu nouzový stav přihrál, se plzeňský kouč snaží využít na maximum. V první řadě sleduje a pitvá záznamy dosavadních čtyř ligových zápasů, které Viktoria pod jeho vedením všechny do jednoho vyhrála.

„Zpočátku jsme hodně hledali různé trendy a tendence, analyzovali jsme vlastní hru. Zkoumali jsme prvky, které musíme zlepšit. Ve výkonnosti mužstva a jednotlivců jsme našli věci, které budeme chtít odstranit. Zároveň chceme rozvíjet naše silné stránky. Na všechno z toho bylo nyní dost prostoru, abychom si to rozebrali,“ líčí. „Chci být připravený, až se to všechno zase spustí.“

Kromě svých nejbližších komunikuje Guľa i se členy realizačního týmu a hráči, je to pro něj v současné době jedna z priorit. Tím spíš, že brzy by se týmy FORTUNA:LIGY mohly vrátit ke společným tréninkům – byť za určitých omezujících podmínek.

„Denně jsme v kontaktu, ale měli jsme třeba přes speciální aplikaci možnost se všichni dohromady vidět a popovídat si. To určitě ještě zopakujeme dle vývoje situace. Chtěl jsem, aby si opět připomněli, že jsme kolektivní sportovci, že jsme jeden tým. Tam jsem cítil, že pookřáli, že si to opravdu pochvalovali. Věřím, že se soutěž, nebo alespoň tréninkový proces, bude moci brzy rozběhnout. Že se díky postupnému uvolňování budeme moci stýkat alespoň v nějakých menších skupinách,“ hledí do blízké budoucnosti.

Pokud by se sezona znovu rozběhla, dohrávala by se kvůli termínovému tlaku ve svižném rytmu dvou zápasů v týdnu. Náročného programu se však trenér Viktorie podle svých slov nebojí. Naopak se na něj třese.

„Pokud je hráč připravený, tak se dá hrát středa-sobota. Je to trenérská výzva, ale jsem přesvědčený, že i kvalita a šířka kádru je dostatečná. Samozřejmě to není úplně jednoduché, ale všichni po tom toužíme. Když hrajete středa-sobota, znamená to, že jste dobří a hrajete evropské poháry. Já to chci zažít, kéž bych tak hrál celý rok,“ přeje si.