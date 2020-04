TOP 10 cizinců v historii ligy: Liuni i Bony, slávistická zeď či Ašanin | iSport.cz

Redaktoři deníku Sport vybrali ze 140 zahraničních hráčů, kteří v české lize odehráli alespoň 30 zápasů, nejlepší desítku. Ze 14 nejčastějších jmen poté zvolila desetičlenná odborná porota finálové umístění, přičemž jednotlivé příčky byly ohodnoceny body 1 (10. místo) – 10 (1. místo). Nezařazeni byli slovenští fotbalisté, protože jim bude věnována speciální anketa. Profil vítězného Edina Džeka i hlasování expertů najdete zde » Co říkáte na vybrané hráče? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Tolik milionů korun tržila Sparta za jeho přestup do Arnhem. Odtud za cca 400 milionů korun přestoupil do Swansea (2013), které ho za zhruba miliardu korun prodalo Manchesteru City (2015).

1. Edin Džeko 93 bodů

Z Teplic až na vrchol. Džekův příběh nemá obdoby

Stačilo mu 16 gólů, aby za něho Wolfsburg zaplatil 112 milionů. Na svoji výšku 192 cm je velmi dobře technicky zdatný.

útočník, 34 let, Bosna a Hercegovina

Teplice 2005–2007

sezony v lize 2

zápasy 43

góly 16

asistence 6

4. místo v lize, start v Intertoto Cupu

Kariéra po Teplicích

Wolfsburg, Manchester City, AS Řím

Úspěchy v cizině

Titul s Wolfsburgem (2009), Manchesterem City (2012, 2014), stal se nejlepším střelcem bundesligy (2010) a Serie A (2017).

112

Tolik milionů korun tržily Teplice z jeho přestupu do Wolfsburgu. Odtud za cca 900 milionů korun přestoupil do Manchesteru City (2011), po té prodej za 541 milionů korun do AS Řím (2015).