Budějovice si pojistily opory. Dynamo prodloužilo smlouvu čtyřem hráčům | iSport.cz

Vedení fotbalistů Českých Budějovic si během koronavirové krize pojistilo služby obránce Lukáše Havla a křídelního hráče Mateje Mršiče. Oba podle klubového webu podepsali s nováčkem první ligy nové smlouvy až do léta 2023. Krátce před vypuknutím pandemie nemoci covid-19 prodloužili s Dynamem kontrakt i zadák Pavel Novák a další záložník Patrik Brandner, a to do konce června 2022.