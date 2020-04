Získají kompenzační bonus pro OSVČ i fotbalisté? Ne všichni mají velké peníze, tvrdí odbory | iSport.cz

Tomáš Pešír, předseda Hráčské fotbalové unie

„Fotbalisté nejsou skupina, která by měla být odstrčena od ostatních podnikatelů, osob samostatně výdělečně činných. Hráči z top týmů do žádostí o podporu pětadvacet tisíc nepůjdou, to je nesmysl. Ale ostatní ať to klidně udělají. Když si vezmu vlastní kariéru, řeknu to takhle: V Česku jsem prošel Slavií, Mostem a Blšany. V Blšanech bych si o to ´morálně´ stoprocentně požádal, ale ve Slavii a Mostě byly takové podmínky, že bych to přešel.

Když vám však klub sníží odměnu pětadvacet tisíc na šedesát procent, tak je to naprosto morální… A jestli je to první smlouva a bavíme se o hráči, který přišel z dorostu nebo béčka, třeba v Opavě, Příbrami nebo Bohemce, tak si umím představit, že bude určitě mít pod dvacet tisíc. Všichni navíc mluví o první lize, ale máme dvě profesionální soutěže. Je tu i druhá liga. A jestli teď něco mezi hráči žije, tak to, že ti z ukončených soutěží neví, zda jim nemůže být vypovězena smlouva.

Jestli si hráči neškodí tím, co všechno uvádějí do nákladů? Když vyděláváte 25 tisíc a daníte dejme tomu 400 tisíc ročně, je otázkou, co strašného si můžete do nákladů dát, aby to bilo do očí. Myslím, že podnikatel, který má firmu, dělá větší ´hrůzy´. Kluci si spíš nabíhají tím, jak vypadají. Nosí drahé hadry, koupí si drahé auto, ale ve finále často jedna kapsa děravá a druhá vysypaná. Je to jako v podnikání: jsou víc poctiví hráči a míň poctiví.

Vše by bylo jednodušší řešit, kdyby hráči byli zaměstnanci. Ale to je u nás ještě běh na dlouhou trať. Rozhodně to nemůže být tak, jak prosazovala kolegyně Haindlová, aby se tlačilo na FAČR nebo Ligovou fotbalovou asociaci. Musí být do všeho zahrnuti, ale je to na státu. Byl jsem i u Milana Hniličky (šéfa Národní sportovní agentury), mluvili jsme o tom, ale je to věc právníků na úrovni vlády.