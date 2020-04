Omlazená Sparta post po postu: Šance pro navrátilce, kde je třeba posílit? | iSport.cz

Jak bude v příští sezoně vypadat omlazená Sparta? • FOTO: koláž iSport.cz Chceme sázet na mladé hráče. To je mantra, kterou se Tomáš Rosický zaklíná od chvíle, kdy vstoupil do úřadu sportovního ředitele Sparty. Ani s ohledem na bídně rozjetou sezonu se z téhle strategie uhýbat nebude. Už v létě podle všeho nastane její další fáze. V klubu totiž skončí trio Guélor Kanga, Georges Mandjeck a Semih Kaya. Vzniklé mezery zaplní mladíci rozesetí po celé republice. Server iSport.cz prošel sestavu Letenských post po postu, vybral jednotlivce na konkrétní pozice a zhodnotil jejich šance na prosazení se. Pozor, zahrnuti jsou pouze hráči, kteří mají s klubem platnou smlouvu pro příští sezonu. Tučně jsou pak odlišení navrátilci z hostování, kteří mohou figurovat v plánech trenérů.

Brankáři Milan Heča Florin Nita Na první pohled ustálená situace. Milan Heča si v rozběhnuté sezoně vybojoval post jedničky, udržel si ho i po trenérské rošádě. Nového kouče Václava Kotala potěšil skvělým výkonem v derby na Slavii. Florin Nita na jaře bojoval se zdravotními problémy, nyní už je v pořádku. Otázkou ovšem zůstává, zda bude i na podzim ochotný pouze vysedávat mezi náhradníky a čekat na příležitost. Odpověď se dozvíme v létě.

Praví obránci Andreas Vindheim Ondřej Zahustel Spoustu měsíců čekali fanoušci Sparty na moment, kdy Andreas Vindheim konečně napevno zakotví na své oblíbené pozici pravého obránce. S ohledem na letní zdravotní problémy se tak stalo až ve druhé polovině sezony. Norský internacionál ovšem rozhodně nezklamal, pro Spartu je na kraji defenzivy jasnou jedničkou. Z hostování ve Slovácku se vrátí Ondřej Zahustel, jenž si do přerušení ligy vedl velmi dobře, dokonce se gólem podílel na triumfu nad Slavií. Post pravého obránce má Sparta po delší době vyřešený, v nouzi může vypomoci i středopolař Michal Sáček.

Praví stopeři Dominik Plechatý Uroš Radakovič Nejožehavější pozice letenského mužstva. A rozhodně ta zdaleka nejdiskutovanější. Nic se na tom nezmění ani během letního přestupového trhu. Z hostování v Jablonci se vrátí talentovaný Dominik Plechatý, pod smlouvou je i Uroš Radakovič, jenž působí v Orenburgu. Má někdo z nich šanci se usadit v základní sestavě pro příští sezonu? Podle informací portálu iSport.cz to není pravděpodobné. Sparta už v zimě usilovala o nákup pravonohého stopera, v létě tohle úsilí ještě zvýší. Příchod nové tváře je téměř jistý. Bude to Maximiliano Caufriez z Beverenu? Nebo někdo jiný? Sportovní ředitel Tomáš Rosický se každopádně nutně potřebuje trefit.

Leví stopeři David Lischka Filip Panák Na druhé straně stoperské dvojice Letenské bota tolik nepálí. David Lischka se na podzim vrátil po operaci srdce ve velkém stylu, v závěru první poloviny ročníku patřil k nejlepším hráčům v rudém. Úvod jara mu nevyšel, po jediném utkání přepustil místo Dávidu Hanckovi. Stále je však mladý a na Letné se s ním rozhodně počítá. Jeho pozici pochopitelně ovlivní, zda Sparta dokáže Hanckovo hostování z Fiorentiny přetavit v permanentní přestup. Filip Panák může být výhledově klíčovým mužem defenzivy, téměř po roční pauze zaviněné zraněním začal na začátku jara nastupovat za rezervu. Potřebuje nabírat herní praxi. Sparta - Zlín: Karlssonův nebezpečný roh! Hancko prodloužil, Mandjeck nezavřel na zadní

Leví obránci Matěj Hanousek Matěj Polidar Pozice, na které se může Sparta v létě ukázat jako hodně „štíhlá“. Martin Frýdek v zimě novou smlouvu nepodepsal, jeho budoucnost je zastřená v mlze. Václav Kotal může využít běhavého a obětavého Matěje Hanouska, kterému ovšem chybí technická nadstavba. Matěj Polidar v Příbrami nastupuje pravidelně, v přípravě šanci dostane. Na přechod do áčka Pražanů se ale zatím nejeví zcela připravený. Nebylo by úplné překvapení, kdyby se Rosický v létě na trhu rozhlížel i po levých becích.

Praví střední záložníci Michal Sáček Filip Havelka Jiří Kulhánek Václav Kotal se od nástupu do prvního týmu netajil tím, že chce spoléhat na variantu se dvěma defenzivními záložníky. V soubojích s Baníkem a na Slavii se osvědčila skvěle, tudíž z ní rozhodně nebude uhýbat. Velmi silnou pozici nadále bude mít Michal Sáček, který dokáže sbírat odražené balony a vyvážet je směrem do horních pozic. Na záda mu může šlapat talentovaný Filip Havelka, jenž se na hostování v českobudějovickém Dynamu ukazoval ve výborném světle. Jiří Kulhánek naopak na jihu Čech příliš nehrál, s prosazením se na Letné by to měl extrémně složité.

Leví střední záložníci Ladislav Krejčí Michal Trávník Filip Souček Pokud bude Ladislav Krejčí zdravý, určitě se dočká velkého vytížení. Je totiž plnit přesně to, co po něm kouč Kotal chce. Vypomáhá stoperům ve vzdušných soubojích, sbírá spoustu druhých balonů. Navíc drží defenzivní pozici a umožňuje tak dalším středovým hráčům, aby se víc věnovali ofenzivním hrátkám. Michal Trávník představuje univerzála, jenž může naskočit na všech pozicích v srdci hřiště. Pro Spartu bude i nadále velmi důležitým článkem. Od mladého Filipa Součka si Rosický a spol. hodně slibují, i proto do něj v zimě investovali zhruba 15 milionů korun. Bude na vlasatém záložníkovi, jak se ukáže během letní přípravy.

Pravá křídla David Moberg Karlsson Tomáš Wiesner Tal Ben Chaim Působil dojmem, že je na odpis. Pod Kotalem ovšem David Moberg Karlsson ožil a znovu začal připomínat hráče, jenž vzal tuzemskou ligu v prvním půlroce po příchodu ze Švédska útokem. Pokud na výkony ze začátku jara naváže, mohou být Letenští naprosto v klidu. Přímých alternativ ale tolik nemají. Tomáš Wiesner během hostování v Mladé Boleslavi tráví většinu času na marodce, Tal Ben Chaim je sice pod smlouvou, ale vinou zranění kolena nehrál téměř dva roky. Sparta - Zlín: Zcela volný Karlsson se nemýlil a posílá domácí do vedení! 1:0

Podhrot Bořek Dočkal Adam Karabec Jan Fortelný I při očekávaném odchodu Guélora Kangy má Sparta klíčový post v sestavě nadstandardně obsazený. Naprosto pevná je pozice kapitána Bořka Dočkala. Pod jeho taktovkou rudí smetli v poháru Baník 5:0 a následně po solidním výkonu vyválčili plichtu 1:1 v Edenu. Stále větší prostor by měl dostávat stále teprve 16letý Adam Karabec, o kterém mnozí tvrdí, že dostal do vínku ještě víc talentu než o rok starší parťák Adam Hložek. Skrytým triumfem pak může být po návratu z hostování v Jihlavě Jan Fortelný. Komplexní záložník může hrát pod hrotem i na křídle, má obrovský akční rádius a skvělou kondici. Jestli má někdo z mladíků velkou šanci, aby si řekl o pevné místo v prvním týmu Sparty, tak právě on.

Levá křídla Adam Hložek Srdjan Plavšič Většina expertů se shoduje, že je otázkou času, kdy se Adam Hložek přesune na pozici podhrotového hráče. Aby se tak stalo, potřebuje mít Sparta adekvátně obsazený post levého křídla. Tak tomu ale momentálně není. I proto lze očekávat, že Hložek začne coby krajní hráč i příští ročník. Srdjan Plavšič do hry přináší spoustu energie i určitý faktor X, stále víc se ale ukazuje, že je mnohem platnější jako střídající hráč, který nastoupí proti unavenějším obráncům soupeřem. I levé křídlo může být pozice, kde se Pražané budou poohlížet po možném posílení.