Plány UEFA i pro Česko: Snažte se dohrát ligu. Ale nabízí také jiný scénář | iSport.cz

Pokud by se domácí fotbalové soutěže v Evropě nemohly kvůli pandemii nového koronaviru dohrát, o účastnících dalšího ročníku pohárů by podle UEFA měla rozhodnout nedokončená sezona. Evropská unie fotbalových asociací o tom informovala po čtvrtečním jednání výkonného výboru. UEFA zatím stále nerozhodla o tom, kdy a jak se dohraje současný ročník pohárů, které se v březnu zastavily v průběhu osmifinále. Měla by se dohrát sezona? Zapojte se do diskuzí na iSport.cz ZDE>>>