UEFA navrhuje postup: Slavia a Plzeň do Ligy mistrů, kdo do Evropské ligy? | iSport.cz

Zásadní zpráva od UEFA. Ta požaduje, aby členské asociace tvořily seznam příštích účastníků Ligy mistrů a Evropské ligy na základě sportovních „zásluh“ ze sezony 2019/2020 a připojuje další podmínky. Stále však apeluje především na dohrání jednotlivých lig, poprvé ale připouští, že je možné je v případě nutnosti dokončit i v jiném formátu. Měla by se dohrát sezona? Zapojte se do diskuzí na iSport.cz ZDE>>>

Slavia s Viktorií Plzeň do předkola Ligy mistrů, Jablonec a Baník Ostrava do předkola Evropské ligy. Takhle by mohl vypadat zatím neúplný seznam českých účastníků příští sezony evropských pohárů podle návodu, jaký včera zveřejnila UEFA. Hledal by se ještě třetí účastník předsíňové části Evropské ligy.

Evropská asociace dala totiž poprvé dohromady konkrétnější soupis postupů pro členské svazy. Jen pozor, jde pouze pro návod na evropskou kvalifikaci. Mistra a sestupující týmy si má každá členská asociace určit sama podle svého uvážení, někde se třeba ani padat nebude. Ty základní body si teď projedeme.

„Pokud je domácí soutěž z legitimních důvodů předčasně ukončena, UEFA požaduje, aby dotčená národní asociace vybrala zástupce pro klubové soutěže UEFA 2020/2021 na základě sportovních zásluh v domácí soutěži 2019/2020,“ píše se ve zprávě.

Zásluhy zní trochu praštěně, v českém překladu odkazují na něco trochu jiného, než co míní Evropská asociace. Jde o výsledky, jako hlavní kritérium tedy evropské fotbalové vedení považuje aktuální, byť nedohranou ligovou tabulku.

Tím je vyloučen nápad s pěti i desetiletými koeficienty.

„Postup při výběru klubů by měl být založen na objektivních, transparentních a nediskriminačních zásadách. Národní asociace a ligy by každopádně měly mít možnost rozhodovat o konečných pozicích týmů ve svých domácích soutěžích s ohledem na konkrétní okolnosti,“ dbá dál UEFA, přičemž takový seznam má být posvěcen příslušnými vnitrostátními orgány, v českém případě tedy Ligovou fotbalovou asociací.

Zároveň si UEFA stále vyhrazuje právo na odmítnutí takového seznamu, když...

... domácí soutěže nebyly předčasně ukončeny z legitimních důvodů, nebo na základě jiných oprávněných důvodů, které by chránily veřejné zdraví. To se týká i ekonomických příčin.

Jednoduše vysvětleno, oprávněné důvody zatím má Nizozemsko, kde dohrání Eredivisie a Eerste Divisie zatrhl přímo premiér země Mark Rutte. Zatím ale tyto důvody nemá Belgie.

... kluby byly vybírány postupem, který nebyl objektivní, transparentní a nediskriminační, čili vybrané kluby nejsou považovány za kvalifikované na základně sportovních zásluh.

... veřejnost cítí nespravedlnost kvalifikace některého klubu.

Tyto poslední dva body by seděly například na mužstvo, které v aktuální tabulce není umístěné na příčce zajišťující evropské poháry.

V zákulisí se mohou přetřásat asi tři nejlepší možnosti, jak při neúplné tabulce seznam účastníků evropských pohárů vybrat.

Za prvé vzít prostě současnou podobu tabulky. Za druhé, a tím zohlednit i fakt, že ne všechny týmy mají odehraný stejný počet zápasů, použít bodový průměr. Díky němu by v Česku třeba sedmý Slovan Liberec povyletěl na páté místo, kousek za poslední „evropské“ čtvrté.

Třetí možnost může současnou tabulku opomenout a vzít jako platný stav kde dni, kdy už spolu hrála všechna mužstva a zároveň byla na stejném počtu zápasů, tedy přesně po polovině ligy. V českém případě po patnáctém kole základní části.

Stále však platí, že UEFA apeluje na kompletní dohrání lig, což považuje za „ideální scénář“. Nicméně poprvé připustila možnost, že by k němu mohlo dojít i jakousi volnou disciplínou.

„Pokud by to bylo nutné, zejména kvůli kalendáři, bylo by vhodné, aby pozastavené domácí soutěže začaly znovu v jiném formátu způsobem, který by klubům stále usnadňoval kvalifikaci na základě sportovních zásluh,“ píše UEFA.

Přeneseno na Česko, Evropská asociace by tedy mohla umožnit dokončit ročník bez nadstavby a určit evropskou kvalifikaci po třiceti kolech základní části. Nebo jiným šikovným způsobem, každopádně nutnost dohrávat sezonu celou v původním formátu podle jejího výkladu není v každém případě nezbytné.

