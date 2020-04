Liga může začít už na konci května! Vláda povolí i normální tréninky | iSport.cz

Vláda ve čtvrtek zareagovala na lepší statistiky u počtu nakažených koronavirem. Proto by se v Česku mohla dřív rozjet i fotbalová FORTUNA:LIGA! Harmonogram postupného rozvolňování opatření je posunut o čtrnáct dnů. To znamená, že od 25. května budou mimo jiné povoleny i sportovní akce (přesný počet osob bude specifikován). Od 11. května by týmy také mohly začít naplno trénovat. Má začít fotbalová liga? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz ZDE.