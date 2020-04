Trojan o exhibici Bohemians: Čermák nemohl pochopit, co je to fotbal | iSport.cz

Mimochodem, lístky na nedělní akci v hodnotě od 105 do 1905 korun jsou pořád ještě k dostání, seženete je na webu ticketportal.cz. Výtěžek kromě klubu a divadla pomůže Herecké asociaci a pražské Nemocnici Na Františku.

O čem nedělní akce bude?

„Hlavně o sportu, divadle a charitě.“

Slovy klasičky: a zasmějeme se?

„Jsem přesvědčený, že se všichni diváci budou skvěle bavit. Nejen u umění herců, ale také fotbalistů.“

Bude to exhibice, nebo půjde o výsledek?

„Je to exhibice, ovšem půjde i o výsledek. Nic si nedáme zadarmo, budeme hrát do poslední minuty a hlavně pro diváky. Kupte si lístek, jinak o tuto exhibici přijdete!“

Musel jste kolegy z divadla dlouho přemlouvat, aby do toho šli?

„Jsou soutěživí a mají velká srdce, takže to šlo poměrně hladce. Podpořit ohrožené pro ně nebyl žádný problém. Do té skupiny patří sportovci, divadelníci, ale i ti, kteří jsou přímo v první linii. V našem případě mám na mysli Nemocnici Na Františku. Dělají to rádi. Jen Hynkovi Čermákovi jsme nemohli vysvětlit, co vlastně fotbal je a proč se to vůbec hraje.“

Trénujete na nedělní duel?

„Samozřejmě ano, ale pouze individuálně. Po domácnostech, zahrádkách, dvorečkách, ale i v lesech a parcích. Hlavně naplno a s humorem. Zkrátka jako Dejvické divadlo.“

Budete mít trému? Může vás sledovat víc lidí než v divadle.

„Určitě ne. Tréma a diváci jsou naším denním chlebem. Už se nám po tom adrenalinu stýská.“

Jak trávíte koronavirové dny? Trpíte bez fotbalu a zápasů „svých“ Bohemians?

„Trávím je pracovně, charitativně a s rodinou. Pokud něčím trpím, tak tím, že tahle pandemie může ohrozit samotnou existenci mnoha lidem. Bohemka je láska na celý život. Věřte mi, že my Bohemáci jsme už zažili všechno. Takže jestli půjdeme do Ďolíčku v červnu, v srpnu nebo až v září, to zase tak neprožíváme.“

Věříte, že se liga dohraje?

„Soutěž se dohraje, jde o velké peníze. Nadstavby se to ovšem týkat nebude a o konečném umístění týmů se tak letos rozhodne „pouze“ v základní části. Musí být přece čas na pohárky, že? Kluci slávistický a plzeňský.“

Ke kterému hráči Bohemians vlastně máte nejblíž?

„Asi nikoho nepřekvapím, když řeknu Tondu Panenku. To prostě byla čirá radost se na něj dívat. Ze současného kádru raději nebudu jmenovat nikoho. Nemuseli by mě pak pozvat na pivo.“

Před jedenácti lety jste si za Bohemians zahrál ve druhé lize. Nepomýšlíte i na první?

„Samozřejmě, že pomýšlím i na nejvyšší fotbalovou soutěž. A u toho to taky zůstane.“