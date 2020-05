Majitel Baníku: Budeme pro dohrání ligy, ale nechci dávat miliony za testy | iSport.cz

Kamenem úrazu jsou testy

„V týdnu bylo u mě v Kroměříži sezení majitelů moravských klubů první a druhé ligy. Bavili jsme se, kdy začít a za jakých podmínek. Vedení LFA je okopírovalo od bundesligy, teď čekáme na ministerstvo zdravotnictví, zda je schválí a mohlo by se 25. května začít. Samozřejmě se to musí odhlasovat na grémiu 12. května. Pro mě a Baník by byla nejpřijatelnější varianta dohrát třicet kol a ukončit ročník, bohužel tahle varianta není možná. Muselo by to odhlasovat všech 32 klubů, to je nereálné, protože každý má jinou motivaci.

V úterý budeme za Baník hlasovat pro dohrání, ale chceme dopředu vědět, za jakých podmínek. Pakliže bych měl utratit několik milionů za testy, tak do toho se mi moc nechce. Právě testy jsou kamenem úrazu. Jeden stojí cca tři tisíce korun, predikovali jsme, že by se muselo třikrát týdně testovat zhruba patnáct set lidí, což by byl ekonomický nesmysl. Pro to majitelé ruce nezvednou. Řeší se hlavně i to, co by se stalo, kdyby se někdo z těch lidí nakazil. Jestli by šel sám do karantény, nebo s celým týmem, což by znamenalo ukončení ročníku.

A co se týče mého názoru na nadstavbu, tak hned po prvním ročníku jsem prezentoval na výboru, že se mi to nelíbí. Měla přinést více peněz a daleko více diváků. To se nepotvrdilo. Bylo to zdůvodňováno horší zimou a rozhodnutým bojem o titul. Za Baník se cítím po minulém ročníku trochu poškozený.“

Firmy budou zmenšovat objem partnerství

„Koronavirová ekonomická krize se dotkla úplně každého, takže i nás. Posun v hledání generálního partnera není žádný a nemyslím si, že se to zlepší. Přeji těm stávajícím, aby se jich krize nedotkla, i když už máme náznaky, že firmy budou zmenšovat objem partnerství s Baníkem. Nicméně co se týče fanoušků, tak se ke mně nedostala ani jedna informace, že by se nějaký fanoušek ozval s tím, že chce kompenzovat vstupné nebo část permanentek. Musím říct, že kdyby se tak stalo, trochu by se mě to osobně dotklo, ale nějakou kompenzaci pro ně připravujeme.“

Mezi Baníkem a Vítkovicemi chci zdravou rivalitu

„Jsem ve fotbale pořád zajíc, dělám jej asi čtyři roky. Když jsem do něj vstoupil, bylo mi podsouváno, že Vítkovice je třeba zničit z povrchu zemského a já jsem se tak k tomu možná i stavěl, protože jsem naslouchal nesprávným lidem. Vítkovice však byly celou dobu na okraji mého zájmu, bohužel tam došlo k rozhádání dvou skupin. Došlo to tak daleko, že akciová společnost i spolek se dostaly do finančních potíží. Neměli kde trénovat, neměli vybavení, bylo to velmi špatné. Přišli se mě zeptat, zda bych jim nějak nepomohl překonat těžké období. Přislíbil jsem finanční či hráčskou pomoc, a řekl jsem, že pakliže se od nich neodvrátí město, budu jim pomáhat v malé míře minimálně infrastrukturou a právě perspektivními hráči. Teď jich tam je osm.

Podle mě jsou dnes Vítkovice zachráněny, protože VV FAČR rozhodl v poměru hlasů 12:0 o tom, že přidruženým klubem áčka je spolek. Ten je nezadlužený, má plochy i licencované trenéry. Z nejhoršího jsou venku, jsem rád, že zůstanou na fotbalové mapě, není to malý klub. A pomůže to i nám, protože aby byl Baník silný, potřebuju silné i ty kluby pod ním.

Když budou kluby spolupracovat, pomůže to všem. Ne když budou na sebe podávat trestní oznámení a soudit se. Moje vize je, aby měly Vítkovicemi svou autonomii a byla tam zdravá rivalita mezi nimi a Baníkem. Všechny kluky to posune. Nechceme jim brát děti násilím. Když pak půjde nějaký šikovný kluk k nám, chci, ať Vítkovice za to dostanou slušnou kompenzaci. Proto bych byl rád, kdyby hrály nejvyšší dorosteneckou soutěž.“

Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec • Foto Michal Beránek / Sport

Na Bazalech není možné hrát

„Napadlo mě, že by se na Bazalech bez lidí mohla sezona dohrát, tak jsem si zjišťoval nějaké věci, ale není to možné. Nemáme to dané v licenci a trvalo by to strašně dlouho. Ale vodíme sem veškerou mládež, aby kluci ochutnali to prostředí a měli motivaci. Mým cílem je přesvědčit město, aby na Bazalech hrálo mistrovské utkání béčko a naše ženy.“

Ambice souvisejí s fanoušky

„Je pravděpodobné, že i příští sezona začne bez diváků. Odstartovalo by se někdy kolem 12. září. Když se nebude dohrávat ta současná sezona, tak dřív. Neumím si představit, že by pan Prymula a spol. dneska lidi povolili, ale jsem optimistou. Chtěl bych se vrátit do normálních kolejí i s fanoušky. Jinak moje ambice, co se týče umístění v tabulce, nebudou tak velké.

Za normálních okolností bych rád skončil minimálně čtvrtý, možná i výš, líbí se mi třeba slovo vicemistr. Ale kdybychom šli za takové situace do pohárů, ani bych z toho bez diváků asi neměl takovou radost. Uvidíme, jestli se vůbec budou hrát, jestli se bude lítat. Třeba vyfasujeme v prvním kole Jerevan, a jak tam pocestujeme?

Baník na poháry roky čeká, ale děláme to pro lidi. A takhle? Asi je mi to jedno, jestli se do nich teď dostaneme. Vím, že jsme zachránění a že titul nevyhrajeme, takže začínám být trochu pesimistický. Říkám to upřímně. Ať už to skončí, hlavně ať hrajeme pro lidi.“

Baroš ještě jednu sezonu a pak boj o titul

„Milan Baroš se normálně připravuje s týmem, doufáme, že nám ještě pomůže. Pakliže by se chtěl loučit, je mi moc líto, že bez diváků. To je smutné. Ale zase je to pro něj motivace, aby pokračoval i v dalším ročníku. Připravujeme oslavy sta let, tam by se mi líbilo zakomponovat oslavu jeho kariéry a uspořádat nějaký zajímavý zápas. Ale věřím, že Milan ještě rok vydrží. Mám sen být příští rok v pohárech a ten další rok (2021/22) bojovat už o titul. To by byl nejkrásnější dárek ke stým narozeninám Baníku.“

V esportu jsem neandrtálec

„Osobně jsem v tomhle neandrtálec, nehraju to a nerozumím tomu. Ale cítím, že je to budoucnost, teď v době krize to vylezlo ještě víc na povrch. Venku z toho klubům plynou zajímavé příjmy, ale u nás to má na starosti ředitel klubu Michal Bělák.“

Baníkovská SPZka mi pomáhá

„Nic špatného jsem nezažil, ani v Praze, spíš jen úsměvné historky. Dnes už je to tak, že mou SPZku stejně asi každý zná. Jednou se mi stalo, že mě zastavili policajti, ptal jsem se jich, co jsem provedl. Odpověděli, že kromě toho, že jsem nedal blinkr, chtějí vidět, jak vypadá majitel Baníku. Nebo na čerpacích stanicích se mi stává, že se chtějí se mnou fanoušci fotit. Spíš mi ta značka pomáhá.“