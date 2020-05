Jak nahradit Olayinku? Provod má šanci prosadit se na svém postu | iSport.cz

Odhadovaná tříměsíční absence křídelníka Petera Olayinky je pro Slavii ranou hned ze dvou pohledů. Čtyřiadvacetiletý Afričan nepomůže červenobílým v boji o titul, přičemž příspěvek hráčů, kteří táhli tým na podzim, je po zimní obměně a nepřesvědčivém vstupu do jara velmi žádoucí. A za druhé? Po zlomenině lýtkové kosti o něj logicky může poklesnout zájem v cizině.

Olayinka na sebe nalákal pozornost klubů z renomovanějších lig svými výkony v Lize mistrů, zápasy v elitní evropské společnosti se mu herně povedly, vstřelil gól Interu Milán na San Siru. Nakoukl i do nigerijské reprezentace. A přestupový šum kolem něj probíhal. „Myslím, že byl na řadě, aby odešel. Byl na to připravený. Je to cizinec, šel by za lepším,“ kýve hlavou trenér Ivan Kopecký, který dovedl k titulu Vítkovice nebo působil u české jednadvacítky. Mrzuté zranění je komplikací.

Lídr FORTUNA:LIGY z Edenu však řeší akutnější lapálii: jak pohyblivého záložníka nahradit. Olayinka jednoznačně patřil do základní sestavy, byl důležitější o to víc, že start jarní části nezastihl v zářivé formě Lukáše Masopusta, jenž šel ve dvou ze čtyř jarních duelů na plac z lavičky náhradníků.

„Je to bolestivé, bude to oslabení. Absence Olayinky určitě naruší běhavý fotbal, který Slavia hraje. On má tu přednost, že je ohromně běhavý, pracuje na velkém prostoru. Bude problém ho nahradit, podobné typy Slavia nyní nemá,“ přemítá Kopecký.

Jako první řešení se nabízí, že na pravém křídle bude hrát Masopust a nalevo se objeví Lukáš Provod, jenž měl slušnou zimní přípravu a na jaře byl třikrát v základní jedenáctce. Provodovi se naskytla dobrá příležitost, aby si pozici v sestavě výrazně vylepšil. Trenér Jindřich Trpišovský ho v úvodním jarním kole na Bohemians sice vyzkoušel na pozici defenzivního záložníka, ale to bylo spíš z nouze. Jeho místo je hlavně na křídle.

Další variantou by mohlo být stažení jednoho ze středních záložníků na kraj. Buď Nicolae Stancia, který si tuhle pozici osahal už ve Spartě, nebo Petra Ševčíka. „Stanciu určitě ne, ten může hrát podle mě jen ze středu. Ševčík by na křídle zaskočit mohl, určitě patří do základní sestavy, ale hledal bych ještě další jméno,“ komentuje Kopecký.

Více prostoru by za současné konstelace mohlo vzniknout i pro nováčky Patrika Hellebranda nebo Oscara Dorleyho. „Oscar je poměrně běhavý, ale není to samozřejmě typický krajní hráč, který by byl takovým létacím psem, jakého Slavia potřebuje. Ale běhavý je, mohl by na křídle alternovat,“ podotýká čtyřiasedmdesátiletý expert.