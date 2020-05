Le Giang pomáhá dětem i nemocným. Rozplakal ředitelku své základky | iSport.cz

Step by step není jen slavný americký seriál z devadesátých let. Krok za krokem je i životní filozofie Patrika Le Gianga. „Určíte si cíl a jdete za ním. Často přes překážky a po malých krůčcích, ale jdete. Pokud to nevzdáte, časem se vám sen splní,“ říká brankář Bohemians.

Do telefonu i dětem. Dřív je oslovoval sám, teď už i přes svoji neziskovku. Co od něj kluci a holky slyší nejčastěji? „Nepřestávejte věřit v krásu svých snů. Jako já,“ usměje se slovenský gólman s vietnamskými kořeny.

Jeho příběh začal ve Fiľakovu, desetitisícovém městě na jižním Slovensku. Le Giang se do velkého fotbalu odrazil ze školních turnajů, které pro něj byly něco jako mistrovství světa. „Taky jsem ve Fiľakovu chodil na pátou ligu a brankář Ján Bahleda pro mě byl bůh.“ Teď je pro fiľakovské děti bohem sedmadvacetiletý Le Giang, v místní škole se každý rok hraje turnaj pojmenovaný po něm.

„Vždycky jsem chtěl svojí škole něco darovat – a když přišla pravá chvíle, přivezl jsem do Fiľakova sadu značkových dresů. Dětem se rozzářily oči a paní ředitelka se rozplakala,“ líčí Le Giang. S turnajem souvisí i motivační besedy, populární brankář si kvůli nim dobrovolně krátí dovolenou.

O organizované pomoci lidem začal přemýšlet v noci po prvním zápase v české lize. Ač jeho Karviná v říjnu 2017 prohrála se Slavií, Le Giang obstál a dostal cenu pro muže zápasu. Nedokázal usnout a v hlavě si promítal svoji cestu: jak poprvé chytil míč do ruky, jak se dostal do slovenské jednadvacítky a jak poté, co byl pro Žilinu nechtěný, musel v Česku začínat od nuly. „Vzpomněl jsem si na to, jak jsem začínal, a chtěl jsem to nějak vrátit těm, kteří taky začínají,“ popisuje. Školní turnaj se ve Fiľakovu stal klasikou a ujaly se i speciální náramky s heslem Step by step, inspirované nadací basketbalové superstar LeBrona Jamese.

„Najednou se stalo, že se po náramcích začalo ptát čím dál víc lidí,“ vypráví Le Giang. S kamarádem rozhodli: nebudeme náramky darovat, ale prodávat za dobrovolný příspěvek. Výtěžek pak šel na dětskou onkologii v Banské Bystrici. Malým pacientům pomohla i dražba dresu explzeňského záložníka Patrika Hrošovského.

Důvěra dárců v jednu chvíli došla tak daleko, že posílali peníze Le Giangovi na jeho soukromý účet. „Taky jsem žasnul, vždyť jsem ani nedělal žádnou reklamu. Teď už máme transparentní účet, poslední rok fungujeme jako běžná neziskovka,“ vykládá Le Giang.

A další ambice? „Zatím nic velkého. Znáte to: pokud chcete Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech. Chceme dál šířit myšlenku Step by step a dávat lidem naději, to je celé.“

Neziskovce se mohl věnovat i během dlouhé fotbalové pauzy zaviněné pandemií koronaviru. „Nevěřím na náhody – a tohle taky nebyla náhoda. Tahle situace nás chtěla na něco upozornit a uvědomit v nás hodnoty, na kterých záleží. Společnost se v poslední době za něčím bláznivě honila a vlastně ani pořádně nevěděla, za čím,“ poví Le Giang. „Náprava je teď na každém z nás. Přirovnal bych to k volbám: můžete mít pocit, že na jednom hlasu nezáleží, a nejdete tam. Jenže váš favorit i kvůli tomu nemusí vyhrát.“

Během karantény si doma brnkal na kytaru a piloval brankářské detaily, na které během sezony nebylo tolik času, a teď doufá v brzký restart ligy. Bohemians jsou jedenáctí, pět bodů od skupiny o Evropu. „Není to nepřekonatelná ztráta,“ věří Le Giang. „Budou nám chybět tribuny plné vášnivých fanoušků, ale snad se i tak ukáže naše pravá síla.“