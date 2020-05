Zajíc popsal, proč vzal Baník. Parťáci se smáli, Svědík ho neodepsal | iSport.cz

Tomáš Zajíc míří ze Slovácka do Baníku • Pavel Mazáč (Sport)

Na konci prvního plnohodnotného tréninku Slovácka chyběl jeden balon. Zakutálel se daleko za branku zastrčeného hřiště na okraji Uherského Hradiště. „Mladí, pro něj,“ zavelel trenér Martin Svědík. „Obětoval“ se elitní útočník Tomáš Zajíc, byť ve třiadvaceti letech už není v týmu benjamínek. A navíc to má ve Slovácku za pár.

Dojede sezonu a hurá do Baníku. „Ani to nechci komentovat,“ zdráhal se nejlepší střelec týmu okomentovat pro iSport.cz nedávný veletoč, jenž udělal z jistého přestupu do Mladé Boleslavi neplatnou dohodu.

Proč? „Mluvil jsem s trenérem Kozlem. Hodně mě chtěl. Měl jsem z toho dobrý pocit. Tak jsem šel tam,“ přiznal jeden z důvodů Zajíc. Ihned po zveřejnění zprávy o „novém“ transferu si u spoluhráčů vyslechl své. Humorné narážky jen pršely. „Radši ani nebudu popisovat, co kluci říkali. Nechám si to pro sebe,“ pousmál se na konci první přípravy s celým týmem.

Každopádně platí, že kouč ho ve Slovácku neodepsal. „Zápasy půjdou rychle za sebou. Tohle nikdo z nás nezažil. Budeme potřebovat každou ruku a nohu,“ uvedl Svědík. Stejnou pozici u něj má také pravý bek Jan Juroška, další letní posila Baníku.

„Už na začátku jsem řekl, že s oběma počítám jako s plnohodnotnými hráči. Věděli jsme, že Zaja jde do Boleslavi. Teď se akorát změnil klub a je z toho Baník. Pro mě se nic nezměnilo. Budu je nasazovat podle aktuální formy a stavu mužstva,“ vysvětlil.

Šestigólový snajpr je za to rád. Má v plánu navýšit své soukromé konto a pomoct týmu udržet postavení v elitní šestce. „Chtěl bych dát ještě aspoň čtyři pět gólů. Vím, že to nebude jednoduché, ale doufám, že se mi to podaří,“ přál si. Deset tref v ročníku je jeho cílem. „Dokud tady jsem, myslím, že mě trenér pořád bere stejně,“ předpokládal.

V pondělí po dlouhé době začal Zajíc pracovat na oživení souhry s ostatními. Také jemu se ulevilo, že už se nemusí připravovat individuálně. A věří v restart celého ročníku. „Běhat každý den v lese bylo psychicky náročné. Na hřišti je to lepší,“ poznamenal.

Už v sobotu čeká Slovácko první přípravný duel s druholigovým Prostějovem. Pokud tedy zítra kluby odklepnou dohrání sezony FORTUNA:LIGY.